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Cizre'de Süper Lig hakemi, halı saha maçını yönetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 23:08 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Cizre Belediyesince düzenlenen kurumlar arası halı saha futbol turnuvasının final maçında Süper Lig hakemi Suat Arslanboğa da görev aldı

Şırnak'ın Cizre Belediyesince düzenlenen kurumlar arası halı saha futbol turnuvasının final maçını Süper Lig hakemi Suat Arslanboğa yönetti.

Cizre Belediyesince düzenlenen halı saha futbol turnuvasının final maçı Emniyet ve Devlet Hastanesi takımları arasında Şehir Stadı'nda oynandı. Devlet Hastanesi takımının 3-2'lik skorla kazandığı maçta, Süper Lig hakemi Suat Arslanboğa da görev aldı.

Cizre Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Faik Arıcan, belediye bünyesinde kurumlar arası halı saha futbol turnuvası düzenlediklerini, turnuvanın final maçının da Emniyet ve Devlet Hastanesi takımları arasında gerçekleştiğini belirtti.

İlçenin bu güzelliklerle tanınmasını, tanıtılmasını arzu ettiklerini kaydeden Arıcan, "Aziz Cizreliler de yoğun bir ilgi göstererek bu turnuvaya katıldılar. İlçemizin daha da güzelleşmesi için kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif faaliyetleri eksik etmiyoruz. Bundan sonra da inşallah bu çalışmalara devam edeceğiz." dedi.

Arıcan, renkli görüntülere sahne olan final maçının daha da güzel geçmesi için Merkez Hakem Komitesinin destekleriyle Süper Lig'de görev yapan hakem Arslanboğa'yı ilçeye davet ettiklerini, tecrübeli hakem Arslanboğa'nın da davetlerini kırmadığını, turnuvanın güzelliğine güzellik kattığını anlatı.

Arslanboğa ise Cizre Belediyesinin daveti üzerine final maçını yönettiğini belirterek, bölgede daha önce görev yaptığını ve buraları özlediğini söyledi.

"Cizre Belediyesinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlediği organizasyona Türkiye Futbol Federasyonu aracılığı ile bize de davet gönderildi. Merkez Hakem Komitesi de final maçı var dediler ve bu final maçını yönettik." diyen Arslanboğa, Cizre'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Arslanboğa, şöyle devam etti:

"Umarım geçmiş yıllardaki bu yaşanmayanlar sosyal projeler adı altında yaşatılır, çünkü bu halkımız her şeyin en güzeline layık. Bu tür organizasyonlara gençleri, arkadaşlarımızı mutlu etmek için katılmak gerekiyor. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Devlet Hastanesi takımında yer alan Mahmut Mol da final maçından Arslanboğa'nın görev almasının kendilerini çok heyecanlandırdığını belirterek, maçın çok keyifli geçtiğini söyledi.

Daha sonra dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

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