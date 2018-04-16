Cizre’deki Nergis Festivali sona erdi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye bünyesinde düzenlenen Nergis Festivali 2’nci gününde sona erdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festival renkli görüntülere sahne oldu.
Tarihi Hamidiye Kışlası önünde düzenlenen festivalinin 2’nci günüde sanatçıların seslendirdiği parçalara vatandaşlar eşlik etti. Öğleden sonra saat 16.00’da başlayan etkinlik gece geç saatlere kadar sürdü. Program palyaço ve animasyon gösterileri ile başlarken akşama doğru Cizre yöresel sanatçılarından Mesut Ciziri sahne aldı. Potpuri tarzı okuduğu ve Cizre yöresine ait parçalar ile Cizreli vatandaşlar uzun süre halay çekerek eğlendi.
Daha sonra sanatçı Asya Uçar, Cizre yöresine ait Kürtçe ve Türkçe şarkılar okudu. Son olarak Hamiyet, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan’ı halay çekmeye davet etti. Arıcan, katılımcılar ile beraber bir süre halay çekti. Program gece saat 23.00’da son bulurken, katılımcı sanatçılar ve Cizre halkı bu tür festivallerin sürekli yapılmasını istedi.
Vatandaşlardan Ahmet Zeren, Cizre’nin kadim bir şehir olduğunu ve bu hususta Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan’a teşekkür etti.
Festivalin doğum gününe denk geldiğini ve arkadaşları ile beraber eğlenmeye geldiklerini belirten Zehra Kaya’da etkinliklerin sürekli olmasını istediklerini belirtti.
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Şırnak İl Temsilcisi Maruf Haşimi, Cizre’nin tarihi bir kent olduğunu ve bu tür etkinliklerle anılmasının çok önemli olduğunu ifade etti.
Etkinliğin 2’inci gününde Şırnak Üniversitesi Rektörü Mehmet Emin Erkan, AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, BBP Şırnak İl Başkanı Hacı Güneş, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
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