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Cizreli öğrenciler İstanbul’a uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 12:30 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre ilçesinde ’Biz Anadoluyuz’ projesi kapsamında 100 öğrenci İstanbul’a geziye gönderildi.

Cizreli öğrenciler İstanbul’a uğurlandı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde ’Biz Anadoluyuz’ projesi kapsamında 100 öğrenci İstanbul’a geziye gönderildi. Kaymakam Faik Arıcan ve Milli Eğitim Müdürü Şahan İke öğrencileri havalimanından uğurladı.
İçişleri Bakanlığınca yürütülen ’Biz Anadoluyuz’ projesi kapsamında Cizre’den 100 öğrenci İstanbul’a uğurlandı. Sabah erken vakitlerde velileri ile ilçe milli eğitim müdürlüğü bahçesinde toplanan öğrenciler, ilk defa İstanbul’a gitmenin keyfini yaşadı. Öğrencileri uğurlamaya gelen Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Şube Müdürü Ahmet Ak ile birlikte havalimanına gelen Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Kaymakam Arıcan, gezi ile ilgili öğrencilere bilgiler verip İstanbul’u gezmenin keyfini doyasıya yaşamalarını istedi. Kaymakam Arıcan, apronda bekleyen uçağın önünde öğrencilerle fotoğraf çektirdikten sonra öğrencileri tek tek uğurladı. Uçakta da öğrencileri yalnız bırakmayan Arıcan, uçağa ilk defa binen öğrencilerin sevincine ortak oldu.
Öğrencilere yönelik organize edilen İstanbul gezisi ile ilgili kısa bir açıklama yapan Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, "İlçemizdeki okullarda eğitim gören ve daha önce hiç ilçe dışına çıkmayan 184 öğrencimizi İçişleri Bakanlığınca yürütülen ’Biz Anadoluyuz’ projesi kapsamında İstanbul’a uğurladık. Öğrencilerimiz ülkemizin en güzide şehirlerinden biri olan İstanbul’u görüp doyasıya gezmenin keyfini çıkaracaklar. Aynı zamanda da bu gezi öğrencilerimize hem moral hem de derslerinde de büyük bir katkı sağlayacaktır" dedi.

Cizreli öğrenciler İstanbul’a uğurlandı

Cizreli öğrenciler İstanbul’a uğurlandı

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