İSTANBUL (AA) - CK Boğaziçi Elektrik, müşterilerine avantajlarla dolu "Fırsatlar Dünyası"nın kapılarını açtı.

CK Boğaziçi Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de perakende elektrik sektörünü birçok ilklerle tanıştıran sektörün öncü şirketi CK Boğaziçi Elektrik, müşteri odaklı hizmetlerini "Fırsatlar Dünyası" ile zenginleştirdi. Müşteri sadakat programı "Fırsatlar Dünyası"nda iş birliği yapılan birçok markanın özel indirim ya da avantajları koşulsuz, ücretsiz ve taahhütsüz olarak müşterilere sunuluyor.

CK Boğaziçi Elektrik’in iş birliği yaptığı markaların kampanyalarından yararlanabilmek için www.ckbogazici.com.tr/tr/firsatlar linkini tıklamak yeterli oluyor. Müşterilere yüzde 50’ye varan indirim, bedava bilet ve bedava bakım gibi fırsatlar sunulan bu dünyada, elektrik aboneliği bilgileri ile kampanya kodu almak mümkün oluyor. CK Boğaziçi Elektrik müşterileri, abonelik numarası ile konaklama hizmetinden teknolojiye, eğitimden elektroniğe kadar uzanan birçok markanın kendilerine özel kampanyalarından yararlanma imkanı elde ediyor.