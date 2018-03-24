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CK Boğaziçi Elektrik'ten müşterilerine "Fırsatlar Dünyası"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 12:09 | Son Güncelleme

Konaklama hizmetinden teknolojiye, eğitimden elektroniğe birçok marka ile iş birliği yapan CK Boğaziçi Elektrik, "Fırsatlar Dünyası"ndaki marka sayısını her geçen gün artırıyor

İSTANBUL (AA) - CK Boğaziçi Elektrik, müşterilerine avantajlarla dolu "Fırsatlar Dünyası"nın kapılarını açtı.

CK Boğaziçi Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de perakende elektrik sektörünü birçok ilklerle tanıştıran sektörün öncü şirketi CK Boğaziçi Elektrik, müşteri odaklı hizmetlerini "Fırsatlar Dünyası" ile zenginleştirdi. Müşteri sadakat programı "Fırsatlar Dünyası"nda iş birliği yapılan birçok markanın özel indirim ya da avantajları koşulsuz, ücretsiz ve taahhütsüz olarak müşterilere sunuluyor.

CK Boğaziçi Elektrik’in iş birliği yaptığı markaların kampanyalarından yararlanabilmek için www.ckbogazici.com.tr/tr/firsatlar linkini tıklamak yeterli oluyor. Müşterilere yüzde 50’ye varan indirim, bedava bilet ve bedava bakım gibi fırsatlar sunulan bu dünyada, elektrik aboneliği bilgileri ile kampanya kodu almak mümkün oluyor. CK Boğaziçi Elektrik müşterileri, abonelik numarası ile konaklama hizmetinden teknolojiye, eğitimden elektroniğe kadar uzanan birçok markanın kendilerine özel kampanyalarından yararlanma imkanı elde ediyor.

- Yeni marka ve fırsatlar eklenecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, "Fırsatlar Dünyası"nın uzun süren bir çalışma ve markalarla görüşme süreci ardından oluşturulduğunu belirterek, "Fırsatlar Dünyası ile müşterilerimize sevdikleri markalardan avantajlı teklifleri ücretsiz, taahhütsüz ve koşulsuz hediye ederek teşekkür etmek istedik. Birçok marka ile iş birliğine giderek müşterilerimiz için sevilen markalardan özel indirim programlarını uygulamaya koyduk. Şu anda 14 markanın olduğu Fırsatlar Dünyası’na önümüzdeki dönemlerde yeni markalar ve fırsatlar eklenmeye devam edecek. Müşterilerimiz fırsatlardan haberdar olmak için web sayfamızı sık sık ziyaret edebilir. Fırsatlar Dünyası ile müşterilerimize farklı sektörlerden katma değer sağlıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

CK Boğaziçi Elektrik’in sunduğu Fırsatlar Dünyası, müşterileri tarafından da yakından takip ediliyor. Bugüne kadar 50 binin üzerinde CK Boğaziçi Elektrik müşterisi, Fırsatlar Dünyası platformunu izlemeye aldı. Şu anda web sitesi üzerinden sunulan fırsat kodları yakın bir zamanda SMS aracılığı ile de gönderilmeye başlayacak. Yine çok yakında Müşteri Hizmet Merkezleri (MÜHİM) ve Müşteri İşlem Merkezleri’ndeki (MİM) dijital ekranlardan da Fırsatlar Dünyası kampanyaları takip edilebilecek.

"Fırsatlar Dünyası"nda yer alan Arzum, Hotels.com, Happy, Çiçek Bahçesi, Progo, Triomobil, Hometech, Cepte Tamir, Kriweb, Berq.net, Carmen, Dry İstanbul, Speedy, İstanbul Lisans Merkezi markaları, CK Boğaziçi Elektrik müşterilerine yüzde 50’ye varan oranlarda indirimlerin yanı sıra özel fiyat ve paketlerle ayrıcalıklı hizmetler sunuyor.

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"Fırsatlar Dünyası" CK Boğaziçi Elektrik

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