CNN Türk canlı yayınında ilginç anlar! Bünyamin Sürmeli ne olduğunu anlayamadı

“Hepimizin merak ettiği bir şey soracağım” diyen Seymen bu akşam gerçekleşecek olan kanlı ay tutulmasıyla ilgili olarak, “kan kelimesini neden kullanıyoruz? Neden kanlı ay tutulması diyoruz” diye sordu.
Kısa bir şaşkınlık yaşayan Bünyamin Sürmeli, “güneş ışınları dünyanın atmosferinden geçerek ayda böyle bir görüntü oluşturuyor” cevabını verdi. Cem Seymen cevabın ardından teşekkür ederek yayından ayrıldı.
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