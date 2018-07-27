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CNN Türk canlı yayınında ilginç anlar! Bünyamin Sürmeli ne olduğunu anlayamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 16:07 | Son Güncelleme

CNN Türk canlı yayınında ilginç anlar yaşandı. CNN Türk meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli hava durumu haberlerini sunduğu sırada CNN Türk ekonomi editörü ve sunucusu Cem Seymen bir anda yayına girdi.

“Hepimizin merak ettiği bir şey soracağım” diyen Seymen bu akşam gerçekleşecek olan kanlı ay tutulmasıyla ilgili olarak, “kan kelimesini neden kullanıyoruz? Neden kanlı ay tutulması diyoruz” diye sordu.

BÜNYAMİN SÜRMELİ NE OLDUĞUNU ANLAYAMADI

Kısa bir şaşkınlık yaşayan Bünyamin Sürmeli, “güneş ışınları dünyanın atmosferinden geçerek ayda böyle bir görüntü oluşturuyor” cevabını verdi. Cem Seymen cevabın ardından teşekkür ederek yayından ayrıldı.

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