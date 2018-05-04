CNN Türk Erdoğan Aktaş’la yollarını ayırdı

Doğan Medya Grubu’nun Demirören Holding’e satılmasının ardından grubun yayın organlarında tam anlamıyla bir deprem yaşanıyor. Hürriyet ve Kanal D’de peş peşe yaşanan ayrılık furyasına CNN Türk’te katıldı. Demirören grubu son olarak CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş ile yollarını ayırdı. Aktaş bu göreve 8 Aralık 2015 tarihinde getirilmişti.
YERİNE BORA BAYRAKTAR GETİRİLDİ
Aktaş’tan boşalan göreve ise Bora Bayraktar getirildi. Bayraktar, 25 yıldır Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen medya kuruluşlarında görev yapmış, uluslararası haber tecrübesi olan, Türk dış politikası ve Ortadoğu sorunları üzerine uzmanlaşmış bir gazeteci ve akademisyen.
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