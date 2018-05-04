HABER

CNN Türk Erdoğan Aktaş’la yollarını ayırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 16:54 | Son Güncelleme

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e satılmasının ardından bir ayrılık daha yaşandı. CNN Türk Genel Müdürlüğü görevini yürüten Erdoğan Aktaş bu görevden alındı.

CNN Türk Erdoğan Aktaş’la yollarını ayırdı

Doğan Medya Grubu’nun Demirören Holding’e satılmasının ardından grubun yayın organlarında tam anlamıyla bir deprem yaşanıyor. Hürriyet ve Kanal D’de peş peşe yaşanan ayrılık furyasına CNN Türk’te katıldı. Demirören grubu son olarak CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş ile yollarını ayırdı. Aktaş bu göreve 8 Aralık 2015 tarihinde getirilmişti.

YERİNE BORA BAYRAKTAR GETİRİLDİ

Aktaş’tan boşalan göreve ise Bora Bayraktar getirildi. Bayraktar, 25 yıldır Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen medya kuruluşlarında görev yapmış, uluslararası haber tecrübesi olan, Türk dış politikası ve Ortadoğu sorunları üzerine uzmanlaşmış bir gazeteci ve akademisyen.

İnternette en çok bakın neler aranıyorİnternette en çok bakın neler aranıyor
Kod adı: Burak! 3 bin kişiyi deşifre ettiKod adı: Burak! 3 bin kişiyi deşifre etti
Şok iddia: MOSSAD suikast listesine eklediŞok iddia: MOSSAD suikast listesine ekledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erdoğan Aktaş cnn türk Doğan Medya

En Çok Okunan Haberler

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı

TFF, Beşiktaş-Kayserispor maçının gününü değiştirdi

TFF, Beşiktaş-Kayserispor maçının gününü değiştirdi

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Gemi su almaya başladı farelerin terk etmeye başlaması da normal değilmi
Diğer Haberler
Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Ege'de Türk gemisi ile Yunan Savaş gemisi çarpıştı! Bakanlık'tan açıklama

Ege'de Türk gemisi ile Yunan Savaş gemisi çarpıştı! Bakanlık'tan açıklama

Eskişehir Organize Sanayi Sitesi'nde yangın

Eskişehir Organize Sanayi Sitesi'nde yangın

Mihriban Zeren kimdir? Beyaz Show'da bir Avrupa güzeli: Mihriban Zeren!

Mihriban Zeren kimdir? Beyaz Show'da bir Avrupa güzeli: Mihriban Zeren!

Aslı Bekiroğlu kimdir? Beyaz Show, Aslı Bekiroğlu'yu konuk ediyor!

Aslı Bekiroğlu kimdir? Beyaz Show, Aslı Bekiroğlu'yu konuk ediyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.