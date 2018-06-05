CNN Türk önünde meşaleli Meral Akşener protestosu! Habertürk yayınını duvara yansıttılar!

24 Haziran seçimleri için çalışmalarına ve mitinglere bir gün ara veren İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener Habertürk TV’de Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek programına konuk oldu.
Meral Akşener programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken çok sayıda İYİ Partili Kanal D ve CNN Türk binaları önünde toplandı. Partililer CNN Türk'ün Akşener'e ambargoda bulunduğunu iddia ederek protestoda bulundu.
Medyanın kendisine karşı tutumunu “O meydanlar doluyorsa, o şehir sizi konuşur, ‘kadın geliyor, iyi parti geliyor' deniyor. Dolayısıyla bu işi o yolla çözüyorsunuz. Ama vatandaşın bilgi alma hakkı ortadan kalkıyor” ifadeleri ile eleştiren Meral Akşener'e çok sayıda İYİ Partili'den destek geldi.
CNN Türk ve Kanal D binaları önünde toplanan kalabalık bir İYİ Parti kitlesi ellerindeki meşaleleri yakarak bütün dikkatleri üzerlerine topladı. Ayrıca Meral Akşener’in Habertürk TVde katıldığı programı sinevizyonla duvara yansıtarak izletildi.
Partililer CNN Türk’ün, İYİ Parti ve Meral Akşener’e uyguladığı iddia ettikleri ambargoyu protesto etti.
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