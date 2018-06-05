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CNN Türk önünde meşaleli Meral Akşener protestosu! Habertürk yayınını duvara yansıttılar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 23:13 | Son Güncelleme

İYİ Parti lideri ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Habertürk Tv'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken çok sayıda İYİ Partili CNN Türk'ün Akşener'e ambargoda bulunduğunu iddia ederek CNN Türk önünde protesto yaptı. İYİ Partililer tarafından Meral Akşener’in Habertürk TVde katıldığı programı sinevizyonla duvara yansıtarak izletildi.

24 Haziran seçimleri için çalışmalarına ve mitinglere bir gün ara veren İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener Habertürk TV’de Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek programına konuk oldu.

İYİ PARTİLİLER CNN TÜRK VE KANAL D BİNALARININ ÖNÜNDE TOPLANDI

Meral Akşener programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken çok sayıda İYİ Partili Kanal D ve CNN Türk binaları önünde toplandı. Partililer CNN Türk'ün Akşener'e ambargoda bulunduğunu iddia ederek protestoda bulundu.

ÇOK SAYIDA İYİ PARTİLİ DESTEK VERDİ

Medyanın kendisine karşı tutumunu “O meydanlar doluyorsa, o şehir sizi konuşur, ‘kadın geliyor, iyi parti geliyor' deniyor. Dolayısıyla bu işi o yolla çözüyorsunuz. Ama vatandaşın bilgi alma hakkı ortadan kalkıyor” ifadeleri ile eleştiren Meral Akşener'e çok sayıda İYİ Partili'den destek geldi.

MERAL AKŞENER'İN KATILDIĞI PROGRAM DUVARA YANSITILDI

CNN Türk ve Kanal D binaları önünde toplanan kalabalık bir İYİ Parti kitlesi ellerindeki meşaleleri yakarak bütün dikkatleri üzerlerine topladı. Ayrıca Meral Akşener’in Habertürk TVde katıldığı programı sinevizyonla duvara yansıtarak izletildi.

PROTESTODA BULUNDULAR

Partililer CNN Türk’ün, İYİ Parti ve Meral Akşener’e uyguladığı iddia ettikleri ambargoyu protesto etti.

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