HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

CNN Türk spikeri Buket Güler'den yine aynı canlı yayın hatası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 21:54 | Son Güncelleme

Habertürk'ten CNN Türk'e transfer olan spiker Buket Güler ana haber bülteninde dikkat çeken bir hataya imza attı. Spiker Buket Güler ana haber bültenine katılan konuğuna teşekkür ederken “Habertürk’e katıldığınız için teşekkürler” ifadesini kullandı.

Habertürk'ten CNN Türk'e transfer olan spiker Buket Güler ana haber bülteninde birkaç hafta önce yaptığı bir hatayı tekrarladı.

Daha öncekinde, bültenin açılışında Güler, "Habertürk ekranlarından merhaba" ifadesini kullanmıştı.

YİNE AYNI CANLI YAYIN HATASI

Bu akşamki canlı yayın sırasında ise Güler, konuğunun sözünü bitirmesinin ardından, “CNN Türk’e katıldığınız için teşekkürler” demek isterken “Habertürk’e katıldığınız için teşekkürler” ifadelerini kullanması dikkat çekti.

PARTNER'Biraz zekanızı kullanın' Ceren başkomiseri asayişe çektiler!'Biraz zekanızı kullanın' Ceren başkomiseri asayişe çektiler!
Marmaris'te gözaltına alınan CHP'li gençler serbest bırakıldıMarmaris'te gözaltına alınan CHP'li gençler serbest bırakıldı
İşte İstanbul'da kısa mesafe almayan ve vatandaşa kötü davranan taksiciye verilen cezaİşte İstanbul'da kısa mesafe almayan ve vatandaşa kötü davranan taksiciye verilen ceza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cnn türk buket güler Habertürk canlı yayın canlı yayın hatası Canlı yayında talihsiz kaza

En Çok Okunan Haberler

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

İstanbul'da CHP bayraklarını indirdiler, sert tepki geldi: Paralı militanlarınıza boyun eğmeyeceğiz

İstanbul'da CHP bayraklarını indirdiler, sert tepki geldi: Paralı militanlarınıza boyun eğmeyeceğiz

İzmir'deki Askeri Casusluk Davası'nın hakimlerinden İsmail Kurt Yunanistan'a kaçarken yakalandı

İzmir'deki Askeri Casusluk Davası'nın hakimlerinden İsmail Kurt Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Yıllık izin alacaklara 4 gün yol izni

Yıllık izin alacaklara 4 gün yol izni

17 yaşındaki Aleyna Can'ın öldürülmesi davasında flaş gelişme

17 yaşındaki Aleyna Can'ın öldürülmesi davasında flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 1 yorum
havuz sistemi tamda boyle birsey !
Diğer Haberler
İşte İstanbul'da kısa mesafe almayan ve vatandaşa kötü davranan taksiciye verilen ceza

İşte İstanbul'da kısa mesafe almayan ve vatandaşa kötü davranan taksiciye verilen ceza

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Diyarbakır'da yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı! O anlar kameraya böyle yansıdı!

Diyarbakır'da yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı! O anlar kameraya böyle yansıdı!

Muharrem İnce'den canlı yayında dikkat çeken bedelli askerlik açıklaması!

Muharrem İnce'den canlı yayında dikkat çeken bedelli askerlik açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan ABD'ye rest: F-35 devir-teslimi daha önce planlandığı gibi yapılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan ABD'ye rest: F-35 devir-teslimi daha önce planlandığı gibi yapılacak

Bakanlar Kurulu sonrası Kandil'e operasyon sinyali: Her an her şey olabilir

Bakanlar Kurulu sonrası Kandil'e operasyon sinyali: Her an her şey olabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.