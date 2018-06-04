CNN Türk spikeri Buket Güler'den yine aynı canlı yayın hatası

Habertürk'ten CNN Türk'e transfer olan spiker Buket Güler ana haber bülteninde birkaç hafta önce yaptığı bir hatayı tekrarladı.

Daha öncekinde, bültenin açılışında Güler, "Habertürk ekranlarından merhaba" ifadesini kullanmıştı.

YİNE AYNI CANLI YAYIN HATASI

Bu akşamki canlı yayın sırasında ise Güler, konuğunun sözünü bitirmesinin ardından, “CNN Türk’e katıldığınız için teşekkürler” demek isterken “Habertürk’e katıldığınız için teşekkürler” ifadelerini kullanması dikkat çekti.

