CNN Türk’te deprem: Ana haber spikeri Duygu Demirdağ istifa etti

2010'dan bu yana muhabirlik ve farklı kuşak ve programlarda moderatörlük yapan, habere kendi editoryal dilini de katan habercinin ayrılığının CNN Türk'teki çalışma arkadaşlarını da çok üzdüğü öğrenildi.

DUYGU DEMİRDAĞ KİMDİR?



Yüksek lisansını Londra, Middlesex University'de "Medya ve İletişim Yönetimi" alanında yaptı. İspanya, Universidad de Salamanca'da "İspanyol ve Latin Amerika Sineması" ve "Avrupa Birliği Ekonomi ve Politikası" alanlarında eğitim aldı.

Televizyonculuğa, üniversite yıllarında, Line Media Group bünyesinde spiker ve program yapımcısı olarak başladı. 3 yıl boyunca hafta sonu ana haber bültenini sundu, "Bu Gece" isimli gece bülteninin editörlüğünü ve sunuculuğunu üstlendi.

Adını Tornatore'nin efsane filmi 'Stanno Tutti Bene'den; ilhamını, herkesin keyfini yerine getirme hayalinden alan kültür-sanat programı "Herkesin Keyfi Yerinde"nin yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptı. Gündemi akademisyenler, haberciler, sanatçılar ve iletişimcilerle konuştu, "Keyfimiz gerçekten yerinde mi diye?" sordu.