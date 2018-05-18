Demirören Grubu'nun Doğan Medya Grubu’nu satın almasının ardından kurum içindeki işten çıkarmalar devam ediyor.
Kanal D'de Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar ile Kanal D Haber Daire Başkanı ve ana haber sunucusu Ahmet Hakan'ın ayrılığının ardından 13 isimle yollar ayrılmıştı. Kanal D’de yaşanan tenkisat depremi geçtiğimiz hafta CNN Türk’e sıçramış ve ana haber sunucusu Duygu Demirdağ’ın kurumla ilişiği kesilmişti.
Bugün ise yeni bir gelişme daha yaşandı. CNN Türk Ekonomi Müdürü Ebru Baki’nin görevine son verildi. Ebru Baki CNN Türk’te aynı zamanda sabah kuşağında yayınlanan Parametre isimli ekonomi programının da sunuculuğunu yapıyordu.
CNN Türk’te deprem: Ebru Baki'nin görevine son verildi!
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