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CNN Türk’te deprem: Ebru Baki'nin görevine son verildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 16:07 | Son Güncelleme

CNN Türk Ekonomi Müdürü ve Parametre sunucusu Ebru Baki'nin görevine son verildi.

CNN Türk’te deprem: Ebru Baki'nin görevine son verildi!

Demirören Grubu'nun Doğan Medya Grubu’nu satın almasının ardından kurum içindeki işten çıkarmalar devam ediyor.

Kanal D'de Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar ile Kanal D Haber Daire Başkanı ve ana haber sunucusu Ahmet Hakan'ın ayrılığının ardından 13 isimle yollar ayrılmıştı. Kanal D’de yaşanan tenkisat depremi geçtiğimiz hafta CNN Türk’e sıçramış ve ana haber sunucusu Duygu Demirdağ’ın kurumla ilişiği kesilmişti.

Bugün ise yeni bir gelişme daha yaşandı. CNN Türk Ekonomi Müdürü Ebru Baki’nin görevine son verildi. Ebru Baki CNN Türk’te aynı zamanda sabah kuşağında yayınlanan Parametre isimli ekonomi programının da sunuculuğunu yapıyordu.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Temizlik zamanı.. Git diğer köpeklerinin yanına .
tayyip ne derse o olacak ya aksini söyleyen zindana sokağa anasınıda al git derler biz sustukça bunlar borazanı öttürür
tüpçü Beşiktaş tan.basladi içinde etmeye devam ediyor piyasanin
Tüp kafa doğanın tamamını lav edecek anlaşılan.
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