CNN Türk'te Hakan Çelik görevden alındı, yerine gelen isim belli oldu

CNN Türk Genel Müdürlüğü'ne Bora Bayraktar'ın getirilmesinin ardından kanalın Ankara Temsilcisi Hakan Çelik de görevi devrettiğini açıkladı.

Çelik'in Posta gazetesindeki yazılarına ve CNN Türk'teki programına devam edeceği öğrenildi.

Twitter'dan bir açıklama yapan Çelik şunları söyledi:

CNN Türk'teki yayınlara yoğunlaşmak ve yeni projelerde görev almak üzere Doğan TV (CNN Türk-Kanal D) Ankara Temsilciliği'ni arkadaşlarıma devrediyorum. Demirören Grubu'ndaki çalışmalarıma Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi ve CNN Türk'te programcı/yayıncı olarak devam edeceğim.

CNN Türk'teki yayınlara yoğunlaşmak ve yeni projelerde görev almak üzere Doğan TV (CNN Türk-Kanal D) Ankara Temsilciliği'ni arkadaşlarıma devrediyorum. Demirören Grubu'ndaki çalışmalarıma Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi ve CNN Türk'te programcı/yayıncı olarak devam edeceğim. — Hakan Celik (@hakanchelik) 7 Mayıs 2018



