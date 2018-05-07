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CNN Türk'te Hakan Çelik görevden alındı, yerine gelen isim belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 16:29 | Son Güncelleme

Doğan Medya Grubu’nun Demirören’e satışı sonrası istifalar ve görevden almalar devam ediyor. Grup bünyesinde bulunan Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik görevinden alındı. Yerine Dicle Canova'nın getirildiği iddia edildi.

CNN Türk'te Hakan Çelik görevden alındı, yerine gelen isim belli oldu

CNN Türk Genel Müdürlüğü'ne Bora Bayraktar'ın getirilmesinin ardından kanalın Ankara Temsilcisi Hakan Çelik de görevi devrettiğini açıkladı.

Çelik'in Posta gazetesindeki yazılarına ve CNN Türk'teki programına devam edeceği öğrenildi.

Twitter'dan bir açıklama yapan Çelik şunları söyledi:

CNN Türk'teki yayınlara yoğunlaşmak ve yeni projelerde görev almak üzere Doğan TV (CNN Türk-Kanal D) Ankara Temsilciliği'ni arkadaşlarıma devrediyorum. Demirören Grubu'ndaki çalışmalarıma Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi ve CNN Türk'te programcı/yayıncı olarak devam edeceğim.


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Anahtar Kelimeler:
Hakan Çelik Doğan Medya Grubu Demirören cnn türk

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
hiç bir köle efendisine yaranamaz.
Nerede akp karşıtı var hepsi görevden alınıyor.memleketi ne hale getirdiler ve getirecekler .
Yazık... Doğan yayın grubunun temeline bir dinamit daha..
havuz medya grubunun yeni üyesi demirören medya böylece medyanın %98 nin perde arkası patronuda malumunuz
İyi olmuş çok taraflı tutum içindeydi
bayraktarlar tayıpcığımın akrabaları dolmaya başladı
bırazda başkası bınsın ucaga cok bındı bu gazetecı
ankara temsilciliğini bıraktı cnn de devam ediyor
vay be aydın doğan bile reisin karşısında barınamadı bunlar bir zamanlar hükümetleri düşürürlerdi memleketide ne soyarlardı
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