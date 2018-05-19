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CNN Türk’te işten çıkarmalar sürüyor! Gülay Özdem ve Saynur Tezel'le yollar ayrıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 16:03 | Son Güncelleme

CNN Türk’te Gülay Özdem ve Saynur Tezel’le de yollar ayrıldı. Kanal D’de de 15 kişi çıkarılmıştı.

CNN Türk’te işten çıkarmalar sürüyor! Gülay Özdem ve Saynur Tezel'le yollar ayrıldı!

Demirören Grubunun Doğan Medya Grubunu satın almasının ardından Kanal D ve CNN Türk’te ayrılmalar devam ediyor.

CNN Türk Ana Haber Sunucusu Duygu Demirdağ ile başlayan ayrılıklar CNN Türk Ekonomi Müdürü ve Parametre Programı Sunucusu Ebru Baki, Güne Merhaba Programının Sunucusu Gülay Özdem, CNN Türk Haber Programları Müdürü Cansel Poyraz, CNN Türk Programlar Koordinatörü Aslı Öymen, Haber Müdürü Ali Obuz, Editörler Alişer Delek, Hüseyin Tahmaz ile Seslendirmeci Editör Batuhan Pozut’la devam etti. CNN Türk’te hafta içi her gün Günlük programını sunan Saynur Tezel’in de çıkışı verildi.

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Anahtar Kelimeler:
cnn türk Gülay Özdem Saynur Tezel kanal d

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
RTE nin ne kadar yakını varsa haber,spor,magazin programlarına alınsın.HİÇ OLMAZSA DEMİRÖREN BU KIYAĞI YAPSIN. Nasılsa medyada tekelleşme için kredi,yasal izin her şeyi yaptı.O da ağasına bu kıyağı yapış çok mu.
ikiside haber mi okuyor ninimi soyluyor anlayamiyorduk.
ATV ye benzetmeye çalışıyor lar, yazık, elde kaldı fox
Talimat yukarıdan gelince akan sular durur. piyasalar dengesiz birde işsizlik! Allah sonumuzu hayreylesin...
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