CNN Türk'ten Gülay Özdem hangi kanalla anlaştı? Gülay Özdem kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Sunuculuğa, 9 Eylül Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği eğitimi aldığı dönemde, radyoda haber okuyarak başladı. Daha sonra televizyon dünyasına adım atan Gülay Özdem, Kanal 24’ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Hoş’un çağrısı ve yardımlarıyla Kanal 24’te haber sunmaya başladı. Kanal 24’teki "Sesler Yüzler Mekânlar" adlı programın eski sunucusu olan Gülay Özdem, 2009 nisan ayı başlarında NTV’de haber sunucusu olarak göreve başladı. NTV’nin haber kuşaklarında yer alan haber programı "Gece Bülteni", Gülay Özdem’in sunumuyla 2010 Ekim ayının sonuna kadar devam etti. Gülay Özdem, 2010 Kasım ayının başında HaberTürk TV’de yalnızca iki günlüğüne "1 Gün" programını sundu.

Televizyonların özellikle erkek hayran kitlesine sahip olan güzel yüzlerinden Gülay Özdem, Genel Yayın Yönetmenliği'ni Suat Toktaş'ın yaptığı ve yayına geçmek için gün sayan TR24 haber kanalı ile anlaştı.

27 Aralık 2010 ve 1 Nisan 2011 tarihleri arasında, TRT Haber kanalında hafta içi her gün saat 10’daki haber bülteninin hemen ardından yayımlanan "10’dan Sonra" adlı programda görev aldı. 2011 nisan ayı başlarında A Haber’e transfer olan Gülay Özdem, bu kanalda nisan ayından eylül ayının sonlarına kadar A4 Gece Kuşağı’nın sunuculuğunu yaptı.

Eylül ayı sonlarında yine aynı kanalda, sunuculuğunu daha önce Hilal Ergenekon’un üstlendiği ’Uykusuz Her Gece’ programını devraldı. 2012 yılı Mart ayı başında A Haber ile yollarını ayıran Özdem, bir süre sonra Fox Tv ile anlaşarak gece kuşağını sunmaya başladı. 5 Haziran 2017 tarihinde CNN Türk ile anlaşan ve Güne Merhaba programını sunan Özdem'in işine Demirören Medya Grubu'nun Doğan Grubu'nu satın almasının ardından CNN Türk'te başlattığı tensikat nedeniyle 18 Mayıs 2018'de son verilmişti.

