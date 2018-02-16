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CNN Türk'ten sürpriz Emin Çapa kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2018 23:41 | Son Güncelleme

CNN Türk'te uzun yıllar görev yapan ve Ekonomi Müdürlüğü'nü de üstlenen Emin Çapa'nın, tasarruf tedbirleri gerekçesiyle görevine son verildi.

CNN Türk'ten sürpriz Emin Çapa kararı

Emin Çapa, CNN Türk’te “Dünyanın 1001 Hali” isimli programı sunmaya başlamıştı. Medyatava'nın haberine göre Emin Çapa ile program ekibinde görev yapan 3 çalışanla tasarruf tedbirleri gereği yolların ayrıldığı belirtiliyor.

EMİN ÇAPA KİMDİR?

1967, İzmit doğumlu olan Emin Çapa, İstanbul Üniversitesi'nin gazetecilik bölümünde okudu. Ekonomik entegrasyon teorileriyle ilgilendi. Üniversiteye başladığı sene Hürriyet'te stajyer olarak çalışmaya başladı.

Ardından Tempo Dergisi'nde ilk kez kadrolu ekonomi muhabiri oldu. Türkiye'nin ilk özel radyolarından Genç Radyo'nun kurucuları arasında yer aldı. İşçi-işveren konularına olan ilgisi nedeniyle kısa bir süre TİSK'te çalıştı ve toplu sözleşme pazarlıklarıyla ilgilendi. Sabah Gazetesi'nde 5 sene ekonomi muhabirliği ve Endüstriyel Ilişkiler üzerine haftalık köşe yazıları yazdı. Ardından TÜSİAD'da Muharrem Kayhan ve Erkut Yücaoğlu döneminde Başkan Danışmanı olarak çalıştı.

1999 Kasım ayından bu yana CNN TÜRK'te çalışıyordu. Editör olarak başladığı CNN TÜRK hayatında, önce Ekonomi İstihbarat Şefi, ardından Ekonomi Haber Müdürü ve Ekonomi Müdürü oldu.

Kanal D Sabah Haberleri’ni sunan Çapa, son olarak CNN Türk’te Dünyanın 1001 Hali isimli programın sunuculuğunu yapıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
emin çapa cnn türk

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
tasarruf hikaye kesin akp işi
Bu hep Trump yüzünden CNN e savaş açtı böyle oldu.
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