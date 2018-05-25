CNN Türk'ün eski ekran yüzlerinden Emin Çapa, Halk TV'de program yapmaya başlıyor

CNN Türk’ün eski ekran yüzlerinden Emin Çapa Halk TV’de! Emin Çapa, CNN Türk’te “Dünyanın 1001 Hali” isimli programı sunuyordu. Tasarruf tedbirleri gereği CNN TÜRK'te yolları ayrılan ünlü ekonomi yorumcusu Emin Çapa hafta içi 16.00’da Halk TV ekranlarında olacak.

İşte Halk TV'nin attığı o tweet;





EMİN ÇAPA KİMDİR?



1967, İzmit doğumlu olan Emin Çapa, İstanbul Üniversitesi'nin gazetecilik bölümünde okudu. Ekonomik entegrasyon teorileriyle ilgilendi. Üniversiteye başladığı sene Hürriyet'te stajyer olarak çalışmaya başladı.

GENÇ RADYO'NUN KURUCULARI ARASINDA YER ALDI



Ardından Tempo Dergisi'nde ilk kez kadrolu ekonomi muhabiri oldu. Türkiye'nin ilk özel radyolarından Genç Radyo'nun kurucuları arasında yer aldı. İşçi-işveren konularına olan ilgisi nedeniyle kısa bir süre TİSK'te çalıştı ve toplu sözleşme pazarlıklarıyla ilgilendi. Sabah Gazetesi'nde 5 sene ekonomi muhabirliği ve Endüstriyel Ilişkiler üzerine haftalık köşe yazıları yazdı. Ardından TÜSİAD'da Muharrem Kayhan ve Erkut Yücaoğlu döneminde Başkan Danışmanı olarak çalıştı.

1999 KASIM AYINDAN BU YANA CNN TÜRK'TE ÇALIŞIYORDU



1999 Kasım ayından bu yana CNN TÜRK'te çalışıyordu. Editör olarak başladığı CNN TÜRK hayatında, önce Ekonomi İstihbarat Şefi, ardından Ekonomi Haber Müdürü ve Ekonomi Müdürü oldu.

Kanal D Sabah Haberleri’ni sunan Çapa, son olarak CNN Türk’te Dünyanın 1001 Hali isimli programın sunuculuğunu yapıyordu.



