CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ve beraberindeki heyet 600 kişiden oluşan milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.
CANLI YAYINDA BÜYÜK SKANDAL
Listelerin teslim edilmesi ile bütün haber kanalları canlı yayına geçerek milletvekili adaylarını canlı yayında izleyiciye aktardı. Ancak CNN Türk'te listeler yayınlanırken milletvekili adaylarının T.C. kimlik numalarının açık bir şekilde verilmesi dikkatlerden kaçmadı.
HATANIN FARKINA VARDILAR
Bir süre sonra yaptıkları hatanın farkına varan kanal yönetimi, listeyi büyüterek T.C. kimlik numaralarını ekrandan kaldırdı.
GÖZDE ATASOY KÖKÇÜ İLK PROGRAMINDA TALİHSİZLİK YAŞADI
Kanal D Hafta Sonu Ana Haber'i sunan Gözde Atasoy Kökçü, geçtiğimiz hafta koltuğunu Merve Dinçkol’a teslim etmişti. Kökçü, CNN Türk'e geçiş yaptı.
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