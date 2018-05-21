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CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 22:16 | Son Güncelleme

AK Parti listesini ekran başındakilere aktaran CNN Türk, Süleyman Soylu başta olmak üzere birçok milletvekili adayının T.C. kimlik numarasını açık açık yayınladı. CNN Türk'te ilk yayınına çıkan Gözde Atasoy Kökçü ise ilk programında büyük bir talihsizlik yaşadı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ve beraberindeki heyet 600 kişiden oluşan milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.

CANLI YAYINDA BÜYÜK SKANDAL

Listelerin teslim edilmesi ile bütün haber kanalları canlı yayına geçerek milletvekili adaylarını canlı yayında izleyiciye aktardı. Ancak CNN Türk'te listeler yayınlanırken milletvekili adaylarının T.C. kimlik numalarının açık bir şekilde verilmesi dikkatlerden kaçmadı.

cnn turk skandal

HATANIN FARKINA VARDILAR

Bir süre sonra yaptıkları hatanın farkına varan kanal yönetimi, listeyi büyüterek T.C. kimlik numaralarını ekrandan kaldırdı.

GÖZDE ATASOY KÖKÇÜ İLK PROGRAMINDA TALİHSİZLİK YAŞADI

Kanal D Hafta Sonu Ana Haber'i sunan Gözde Atasoy Kökçü, geçtiğimiz hafta koltuğunu Merve Dinçkol’a teslim etmişti. Kökçü, CNN Türk'e geçiş yaptı.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
17 numarada bir isim var. Öğrenim durumu : ilk Mesleği: Doktor yazıyor.
Valla vatandaşın TC ortalarda,herkesin elinde,çokta tınnnnm
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