CNN'in haberine göre, ABD'nin büyükelçiliğini taşımasına karşı barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere yönelik İsrail güçlerinin saldırısında Gazze sınırında 62 Filistinlinin hayatını kaybetmesinin ardından dün Kuveyt'in talebiyle BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) olağanüstü toplantısı, ABD'nin diğer üye ülkelerin çoğunluğu karşısındaki yalnızlığını gözler önüne serdi.

Haberde, Haley'in dün Kuveyt'in talebiyle BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) olağanüstü toplantısındaki konuşmasında "İsrail'in 70. bağımsızlık yıldönümünü" kutladığı ancak Filistin'de yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara değinmediği belirtilerek eleştirildi.

CNN, Washington yönetimi ile dünyanın geri kalanı arasındaki uçurumun, Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin Gazze sınırındaki şiddet olaylarından duydukları kızgınlığı dile getirirken ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in Hamas'ı suçlaması ile daha da derinleştiğini yazdı.

ABD'li yayın kuruluşu CNN International, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının ABD'yi yalnızlaştırdığı yorumunda bulundu.

BMGK toplantısında, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, BM'ye üye ülkelerin büyük çoğunluğundan farklı bir duruş sergileyerek, "Konseyin neden İran şiddetini konuşmadığını, şiddet ile elçilik açılışı arasında ilgi bulunmadığı, bu konunun Konseyde konuşulmasına gerek olmadığı" yönünde ifadeler kullandı.

İran'ı, ''terörist'' olarak nitelendirdiği Hamas'a destek vermekle suçlayan Haley, ''Hamas'ın yıllardır şiddeti kışkırttığını ve İsrail güvenlik güçlerine ve altyapısına karşı saldırı başlattığını'' ileri sürdü.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon ise Filistin'deki şiddet olaylarından göstericilerin ve Hamas'ın sorumlu olduğunu iddia etti. Danon da tıpkı Haley gibi Gazze sınırındaki olayları İran'ın desteklediğini ifade etti.

- İsrail ve ABD'ye diğer BM üyelerinden destek yok

Bu arada, BMGK'nın Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri de Konsey kapsamında yayımladıkları bildiride, " İsrail'in sınırlarını koruma hakkını tanırken, bu ülkeden barışçıl gösteri hakkına ve meşru güvenliğini korurken orantısız güç kullanmama ilkesine saygı duymasını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.