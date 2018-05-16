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CNN'den "Kudüs kararı ABD'yi yalnızlaştırdı" yorumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 13:09 | Son Güncelleme

CNN, Washington yönetimi ile dünyanın geri kalanı arasındaki uçurumun, Gazze sınırında yaşananlarla daha da derinleştiğini yazdı

ABD'li yayın kuruluşu CNN International, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının ABD'yi yalnızlaştırdığı yorumunda bulundu.

CNN, Washington yönetimi ile dünyanın geri kalanı arasındaki uçurumun, Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin Gazze sınırındaki şiddet olaylarından duydukları kızgınlığı dile getirirken ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in Hamas'ı suçlaması ile daha da derinleştiğini yazdı.

Haberde, Haley'in dün Kuveyt'in talebiyle BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) olağanüstü toplantısındaki konuşmasında "İsrail'in 70. bağımsızlık yıldönümünü" kutladığı ancak Filistin'de yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara değinmediği belirtilerek eleştirildi.

CNN'in haberine göre, ABD'nin büyükelçiliğini taşımasına karşı barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere yönelik İsrail güçlerinin saldırısında Gazze sınırında 62 Filistinlinin hayatını kaybetmesinin ardından dün Kuveyt'in talebiyle BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) olağanüstü toplantısı, ABD'nin diğer üye ülkelerin çoğunluğu karşısındaki yalnızlığını gözler önüne serdi.

BMGK toplantısında, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, BM'ye üye ülkelerin büyük çoğunluğundan farklı bir duruş sergileyerek, "Konseyin neden İran şiddetini konuşmadığını, şiddet ile elçilik açılışı arasında ilgi bulunmadığı, bu konunun Konseyde konuşulmasına gerek olmadığı" yönünde ifadeler kullandı.

İran'ı, ''terörist'' olarak nitelendirdiği Hamas'a destek vermekle suçlayan Haley, ''Hamas'ın yıllardır şiddeti kışkırttığını ve İsrail güvenlik güçlerine ve altyapısına karşı saldırı başlattığını'' ileri sürdü.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon ise Filistin'deki şiddet olaylarından göstericilerin ve Hamas'ın sorumlu olduğunu iddia etti. Danon da tıpkı Haley gibi Gazze sınırındaki olayları İran'ın desteklediğini ifade etti.

- İsrail ve ABD'ye diğer BM üyelerinden destek yok

Bu arada, BMGK'nın Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri de Konsey kapsamında yayımladıkları bildiride, " İsrail'in sınırlarını koruma hakkını tanırken, bu ülkeden barışçıl gösteri hakkına ve meşru güvenliğini korurken orantısız güç kullanmama ilkesine saygı duymasını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AB üyesi ülkeler, ABD'ye dolaylı yoldan atıfta bulunarak, BMGK'nın ortak bir düşünce ifade edemediği için kendi bağımsız bildirilerini yayımladıklarını belirtti.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Londra ziyaretindeki basın toplantısında konuşan İngiltere Başbakanı Teresa May, İsrail'in göstericilere karşı gerçek mermi kullanmasını "oldukça korkunç" olarak niteleyerek, bölgedeki şiddet olayları için bağımsız soruşturma açılmasını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını kınadı.

Fransa ise yaptığı açıklamayla ABD'nin Büyükelçilik adımını onaylamadığını duyurdu.

Kuveyt, Filistinlilerin korunması için bir karar tasarısını BMGK'ya sunacağını açıklarken, tasarının içeriği hakkında detay verilmedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü BM Direktörü Louis Charbonneau, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin BMGK'nın İsrail'in "ölümcül güç kullanıma karşı bağımsız ve tarafsız soruşturma" talebini engellediğini kaydetti.

Charbonneau, "Güvenlik Konseyi'nin sessizliği ve eylemsizliği yalnızca İsrail'in Gazze'de gelecekteki suistimallerini teşvik edecek, Suriye ve Myanmar'daki krizlerde konseyi harekete geçirmeye çalışan ancak İsrail konusunda çifte standart uygulayan ABD'nin güvenilirliğini daha da sarsacak." açıklamasında bulundu.

- İngiltere bağımsız soruşturma açılması için çalışıyor

İngiltere'nin Ortadoğu'dan Sorumlu Bakanı Alistair Burt da İngiltere'nin BM'de acilen bir soruşturma açılması için çalıştığını duyurdu.

Burt, gerçek mühimmat kullanılarak açılan ateşin boyutu da dahil olmak üzere bölgedeki olaylara ilişkin gerçeklerin acilen tespit edilmesi konusunda ülkesinin çağrıda bulunduğunu belirtti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde şiddet olaylarının tırmanmasından duyduğu endişeyi iletti.

İsrail'in "güvenlik endişelerini" anladığını belirten Merkel, düşünce özgürlüğü ve huzursuzluk yaratmak amacıyla barışçıl gösteri hakkının kötüye kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Filistin Kudüs

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