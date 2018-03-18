HABER

"CNR 5. Uluslararası Kitap Fuarı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 22:46 | Son Güncelleme

AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu CNR 5. Uluslararası Kitap Fuarı'nın son gününde, Çıra Yayınları bünyesinde çalışmalarını sürdüren Çıra Edebiyat yazarları okuyucularıyla bir araya geldi - Çıra Edebiyat'ın Editörü Kurtulmuş: - "Çıra Yayınları uzun yıllardan beri yayın hayatına devam eden köklü bir yayınevi. Biz Çıra Yayınları bünyesinde edebiyat kitaplarını ayrı bir konseptte yayınlamayı düşündük. Esas amacımız edebiyat kitaplarının öne çıkmasıdır"

İSTANBUL (AA) - Pozitif Fuarcılık ve Basın Yayın Birliği iş birliğiyle düzenlenen "CNR 5. Uluslararası Kitap Fuarı"nda Çıra Yayınları bünyesinde çalışmalarını sürdüren Çıra Edebiyat yazarları okuyucularıyla buluştu.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu fuarda AA muhabirine açıklama yapan Çıra Edebiyat'ın editörlüğünü üstlenen şair Şakir Kurtulmuş, Çıra Edebiyat'ın 2017 Mayıs ayında kurulduğunu söyledi.

Kurtulmuş, Çıra Edebiyat bünyesinde her ay bir şiir ve bir deneme türünde olmak üzere 2 kitap yayınladıklarını belirterek, "Çıra Yayınları uzun yıllardan beri yayın hayatına devam eden köklü bir yayınevi. Biz Çıra Yayınları bünyesinde edebiyat kitaplarını ayrı bir konseptte yayınlamayı düşündük. Esas amacımız edebiyat kitaplarının öne çıkmasıdır. Bu konuda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.

Fuara ilişkin değerlendirmede bulunan Kurtulmuş, fuar adına daha çok reklam çalışmaları yapılması ve okullardaki öğrencilerin de fuara yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

- "Türkiye'de sanıldığının aksine artık daha iyi bir kitap okuru var"

Şair Özcan Ünlü de CNR Kitap Fuarı'nın Türkiye'nin en önemli fuarlarından birisi olduğuna işaret ederek, "Fuar bugün gerçekten çok kalabalıktı. İnşallah bu yayıncılar açısından da verimli bir hale dönüşmüştür." dedi.

Fuarda imza etkinliğinin de ayrı bir önemi olduğunu dile getiren Ünlü, şöyle devam etti:

"Bazen okurlar yazarları bulmakta zorlanabiliyor. Ya yayınevleri imkan vermiyor buna ya yazarların yoğunluğundan ya da okurun çekingenliğinden kaynaklanan bir şey bu. Göz göze aynı hizada yazarla, şairle okurun buluşması açısından kitap fuarları önemli. Kitap fuarları bir de bütün yayınların bir araya gelmesi açısından da bir zenginlik sağlıyor. Kültür, sanat ve edebiyat dünyasında fuarların bence katkısı çok büyük."

Ünlü, uluslararası fuarların yanı sıra daha lokal fuarlar düzenlenmesi gerektiği yorumunda da bulunarak, "Mesela bir şiir kitapları fuarı...Hikaye, roman ya da tarih kitapları fuarı gibi yıl içinde böyle serpiştirilirse, belki doğrudan şiir, roman, tarih okuruna daha fazla yararı olabilir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Fuarda "Ahiret Kumbarası" adlı deneme türündeki yeni kitabını imzalayan Ünlü, şunları anlattı:

"Özcan Ünlü deneme yazarı olarak tanınmıyor pek, şair olarak tanınıyor ama editörümüz Şakir Kurtulmuş, 'Denemelerini de kitaplaştıralım. Dergilerde, gazetelerde kalmasın' dediği için bu kitabı yayınladık. Belki çok yakında Çıra Edebiyat'tan bir deneme kitabı daha gelecek. Türkiye'de sanıldığının aksine artık daha iyi bir kitap okuru var. İyi kitaplar okunuyor, iyi kitaplar yayınlanıyor, iyi şiirler yazılıyor."

- "Şiirlerimde dünyayı tek bir ülke olarak görüyorum"

Şair Berat Bıyıklı da ilk kez bir fuarda imza etkinliğine katıldığını aktararak, "Şiirlerimin yayınlanmaya başlamasından bu yana 10 yıla yaklaştı. İlk kitabım 'Ölü Kahinin Günlüğünden' 2015 yılında Yedi İklim Yayınları'ndan çıkmıştı. 'T Şehrinde İp Atlayan Çocuklar' adlı kitabım ise Şubat ayında Çıra Edebiyat kapsamında yayınlandı." diye konuştu.

Şiirlerinde herhangi bir tema işlemediğine işaret eden Bıyıklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben daha çok nerede, ne şekilde olduğumuzla ve nereye gitmek istediğimizle ilgili bir şeyler yazmaya çalışıyorum. O yüzden de ikinci kitabımın ismi 'T Şehrinde İp Atlayan Çocuklar'. Ben dünyayı tek bir ülke olarak görüyorum. Başkentini de Türkiye olarak görüyorum ve olacak olan ne varsa iyi bir şey ya da kötü bir şey de olsa her şey Türkiye'de başlayacak. O yüzden de kitabın ismini böyle seçtim."

Şair ve yazar Nurettin Durman da CNR Kitap Fuarı'na ikinci kez katıldığını ve Çınar Edebiyat'tan "Özgürlük İçin Bir Şarkı" adlı şiir kitabının yanı sıra "Gül İle Bülbül Meselesi" adlı bir deneme kitabının yayınlandığını aktardı.

Durman, ayrıca son olarak kaleme aldığı "Şiirin Kanatları Altında" adlı deneme kitabının da nisan ayında okuyucuyla buluşacağını belirtti.

- Genç yazarlara yoğun ilgi

Fuarın son gününde imza etkinlikleri için ayrılan bölümde katılımcılar genç yazarlara da yoğun ilgi gösterdi.

Hikmet Anıl Öztekin "Elif Gibi Sevmek" ve "Eyvallah" kitaplarını, Wattpadd'te çeşitli hikayeleriyle tanınan Binnur Şafak Nigiz "Kehf: Asi Çakıltaşı" adlı kitabını, Emine Tavuz da "Veca - Çürük Vişne 1" adlı eserini imzaladı.

Şehit Binbaşı Mithat Dunca'nın eşi: 'İntikamını çok şükür almışlar'Şehit Binbaşı Mithat Dunca'nın eşi: 'İntikamını çok şükür almışlar'
'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!''Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!'
Afrin'de öldürülen teröristler nasıl sayılıyor? Afrin'de öldürülen teröristler nasıl sayılıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
5. Uluslararası CNR Kitap Fuarı CNR 5. Uluslararası Kitap Fuarı

En Çok Okunan Haberler

MAÇ ÖZETİ | Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş (26. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş (26. hafta puan durumu)

Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

AK Parti Kongresi'nde kavga!

AK Parti Kongresi'nde kavga!

Rusya'daki başkanlık seçimini Putin kazandı

Rusya'daki başkanlık seçimini Putin kazandı

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

İlk önce özel kuvvetler girdi! Gece boyu Afrin'de yaşananlar!

İlk önce özel kuvvetler girdi! Gece boyu Afrin'de yaşananlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdi

Son dakika! Özel Kuvvetler Afrin'de

Son dakika! Özel Kuvvetler Afrin'de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Üç Aylar mesajları 2018: Paylaşımlık en güzel resimli üç aylar mesajları

Üç Aylar mesajları 2018: Paylaşımlık en güzel resimli üç aylar mesajları

İBB Başkanı Uysal’dan metro yatırımlarında öncelik açıklaması

İBB Başkanı Uysal’dan metro yatırımlarında öncelik açıklaması

Meteoroloji açıkladı! İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur kaç gün devam edecek?

Meteoroloji açıkladı! İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur kaç gün devam edecek?

TSK paylaştı! Afrin'de ele geçirildi!

TSK paylaştı! Afrin'de ele geçirildi!

Meral Akşener'in mitinginde dikkat çeken slogan!

Meral Akşener'in mitinginde dikkat çeken slogan!

Erdoğan'ın kuzeni Bayram Ali Mutlu son yolculuğuna uğurlandı

Erdoğan'ın kuzeni Bayram Ali Mutlu son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.