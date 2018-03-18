İSTANBUL (AA) - Pozitif Fuarcılık ve Basın Yayın Birliği iş birliğiyle düzenlenen "CNR 5. Uluslararası Kitap Fuarı"nda Çıra Yayınları bünyesinde çalışmalarını sürdüren Çıra Edebiyat yazarları okuyucularıyla buluştu. Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu fuarda AA muhabirine açıklama yapan Çıra Edebiyat'ın editörlüğünü üstlenen şair Şakir Kurtulmuş, Çıra Edebiyat'ın 2017 Mayıs ayında kurulduğunu söyledi. Kurtulmuş, Çıra Edebiyat bünyesinde her ay bir şiir ve bir deneme türünde olmak üzere 2 kitap yayınladıklarını belirterek, "Çıra Yayınları uzun yıllardan beri yayın hayatına devam eden köklü bir yayınevi. Biz Çıra Yayınları bünyesinde edebiyat kitaplarını ayrı bir konseptte yayınlamayı düşündük. Esas amacımız edebiyat kitaplarının öne çıkmasıdır. Bu konuda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu. Fuara ilişkin değerlendirmede bulunan Kurtulmuş, fuar adına daha çok reklam çalışmaları yapılması ve okullardaki öğrencilerin de fuara yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

- "Türkiye'de sanıldığının aksine artık daha iyi bir kitap okuru var" Şair Özcan Ünlü de CNR Kitap Fuarı'nın Türkiye'nin en önemli fuarlarından birisi olduğuna işaret ederek, "Fuar bugün gerçekten çok kalabalıktı. İnşallah bu yayıncılar açısından da verimli bir hale dönüşmüştür." dedi. Fuarda imza etkinliğinin de ayrı bir önemi olduğunu dile getiren Ünlü, şöyle devam etti: "Bazen okurlar yazarları bulmakta zorlanabiliyor. Ya yayınevleri imkan vermiyor buna ya yazarların yoğunluğundan ya da okurun çekingenliğinden kaynaklanan bir şey bu. Göz göze aynı hizada yazarla, şairle okurun buluşması açısından kitap fuarları önemli. Kitap fuarları bir de bütün yayınların bir araya gelmesi açısından da bir zenginlik sağlıyor. Kültür, sanat ve edebiyat dünyasında fuarların bence katkısı çok büyük." Ünlü, uluslararası fuarların yanı sıra daha lokal fuarlar düzenlenmesi gerektiği yorumunda da bulunarak, "Mesela bir şiir kitapları fuarı...Hikaye, roman ya da tarih kitapları fuarı gibi yıl içinde böyle serpiştirilirse, belki doğrudan şiir, roman, tarih okuruna daha fazla yararı olabilir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Fuarda "Ahiret Kumbarası" adlı deneme türündeki yeni kitabını imzalayan Ünlü, şunları anlattı: "Özcan Ünlü deneme yazarı olarak tanınmıyor pek, şair olarak tanınıyor ama editörümüz Şakir Kurtulmuş, 'Denemelerini de kitaplaştıralım. Dergilerde, gazetelerde kalmasın' dediği için bu kitabı yayınladık. Belki çok yakında Çıra Edebiyat'tan bir deneme kitabı daha gelecek. Türkiye'de sanıldığının aksine artık daha iyi bir kitap okuru var. İyi kitaplar okunuyor, iyi kitaplar yayınlanıyor, iyi şiirler yazılıyor." - "Şiirlerimde dünyayı tek bir ülke olarak görüyorum" Şair Berat Bıyıklı da ilk kez bir fuarda imza etkinliğine katıldığını aktararak, "Şiirlerimin yayınlanmaya başlamasından bu yana 10 yıla yaklaştı. İlk kitabım 'Ölü Kahinin Günlüğünden' 2015 yılında Yedi İklim Yayınları'ndan çıkmıştı. 'T Şehrinde İp Atlayan Çocuklar' adlı kitabım ise Şubat ayında Çıra Edebiyat kapsamında yayınlandı." diye konuştu. Şiirlerinde herhangi bir tema işlemediğine işaret eden Bıyıklı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben daha çok nerede, ne şekilde olduğumuzla ve nereye gitmek istediğimizle ilgili bir şeyler yazmaya çalışıyorum. O yüzden de ikinci kitabımın ismi 'T Şehrinde İp Atlayan Çocuklar'. Ben dünyayı tek bir ülke olarak görüyorum. Başkentini de Türkiye olarak görüyorum ve olacak olan ne varsa iyi bir şey ya da kötü bir şey de olsa her şey Türkiye'de başlayacak. O yüzden de kitabın ismini böyle seçtim."