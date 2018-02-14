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CNR EXPO FUAR MERKEZİ'NDE YANGIN (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2018 06:20 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA  Yeşilköy'deki  CNR Expo Fuar Merkezi'nde yangın çıktı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Yeşilköy'deki CNR Expo Fuar Merkezi'nde yangın çıktı. Avrasya Boat Show'un devam ettiği fuar merkezinin 4. holünde saat 05.00 sıralarından henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiyei polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.
Fuardaki bir katılımcı firmanın standında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktığı belirtilen yangın hasara neden olurken can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangına ilişkin incelemeler devam ediyor.

Görüntü döküm:
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-Yangından görüntü
-Çıkan dumanlar
-İtfaiyenin çalışması
-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü
-Genel ve detaylar

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