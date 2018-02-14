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CNR Expo Fuar Merkezi'nde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2018 06:51 | Son Güncelleme

YEŞİLKÖY'deki  CNR Expo Fuar Merkezi'nde yangın çıktı.

CNR Expo Fuar Merkezi'nde yangın

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) YEŞİLKÖY'deki CNR Expo Fuar Merkezi'nde yangın çıktı. Avrasya Boat Show'un devam ettiği fuar merkezinin 4. holünde saat 05.00 sıralarından henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiyei polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.
Fuardaki bir katılımcı firmanın standında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktığı belirtilen yangın hasara neden olurken can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangına ilişkin incelemeler devam ediyor.
(FOTOĞRAFLI)

CNR Expo Fuar Merkezi'nde yangınCNR Expo Fuar Merkezi'nde yangınCNR Expo Fuar Merkezi'nde yangınCNR Expo Fuar Merkezi'nde yangın

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