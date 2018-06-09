CNR Games Week’ten üniversite teknoloji projelerine tam destek

İSTANBUL (AA) - Teknoloji ve oyun meraklılarının buluştuğu CNR Games Week’te İstanbul Aydın Üniversitesi, Kültür Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi Espor Kulübü ve Altınbaş Üniversitesi öğrencileri tarafından geliştirilen teknolojik projeler fuar ziyaretçilerinden tam not aldı. CNR Holding'den yapılan açıklamaya göre, Video Oyunları ve Teknoloji Fuarı CNR Games Week İstanbul, CNR EXPO Yeşilköy Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. 10 Haziran’a kadar devam edecek fuarda, en son teknolojiye sahip VR platformları, son dönem piyasaya çıkan bilgisayar, bilgisayar bileşenleri, konsollar, bağımsız oyun geliştiricileri, kutu oyunları gibi birçok yeni teknoloji bir arada sergileniyor. Fuarda ayrıca, CNR Games Week İstanbul’da, Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden İstanbul Aydın Üniversitesi, Kültür Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi Espor Kulübü ve Altınbaş Üniversitesi, birbirinden farklı projelerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. \ - Üniversite dersleri cep telefonunda

Fuarda İstanbul Aydın Üniversitesi, Yeni Medya Merkezi tarafından geliştirilen VR Aydın Projesi ile sanal gerçeklik platformları HTC Vive ve Playstation VR öne çıktı. VR Aydın Projesi ile üniversitenin önemli derslerinin videoları İOS uygulaması aracılığıyla 360 derecede izlenebiliyor. Bunun için gerekli olan Cardboard da yine üniversite tarafından üretildi. CNR Games Week’te Altınbaş Üniversitesi de CNC Freze, Çizgi İzleyen Robotlar, yassı drajeleri renklerine göre ayırt ederek paketleyen üretim bandı Yassı Draje Ayırma Sistemi ve Öğretilebilir Robotik Kol’la ziyaretçilerin karşısına çıktı. Altınbaş Üniversitesi öğrencilerinden Berk Çıklaiplikçi tarafından geliştirilen CNC Freze, Uluslararası Enformatik Bilimler Yarışması’nda birinci, Rasim Aktaş, Taha Batuhan Yılmaz, Dinçer Açıkgöz tarafından geliştirilen Yassı Draje Ayırma Sistemi de ayrı yarışmada üçüncü oldu. Fuarda, Kültür Üniversitesi ve Kültür Koleji de önemli proje ve etkinliklerle yer aldı. Kültür Üniversitesi öğrencileri tarafından geliştirilen kodlama yöntemi ile tablet üzerinden oynanabilen labirent oyunu görücüye çıkarıldı. Labirent oyunuyla hedeflenenin ana sınıfı düzeyindeki çocukların el ve göz koordinasyonunu geliştirmek olduğu kaydedildi.