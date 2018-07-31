CNR Sports Week İstanbul, 13-16 Eylül’de düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - CNR Sports Week İstanbul, 13-16 Eylül’de CNR Expo Yeşilköy’de düzenlenecek.

CNR Holding açıklamasına göre, CNR Expo Yeşilköy, Avrasya’nın en büyük spor festivaline ev sahipliği yapacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteği ile hayata geçirilecek olan CNR Sports Week İstanbul, 13-16 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Uluslararası arenada da desteklenen festivale, Fransa’nın en önemli ticari kuruluşlarından Business France, Italian Trade Agency (İtalya Ticaret ve Yatırım Ajansı), İngiliz British Chamber Of Commerce (İngiliz Ticaret Odası Derneği) ziyaretçi desteğinde bulunacak.

Türkiye'de 7 milyar dolar civarında büyüklüğe sahip olan spor endüstrisinin tüm paydaşlarını bir araya getirecek CNR Sports Week İstanbul’da, spor ekipman ve donanımları, spor giyim ve aksesuarları, doğa sporları, beslenme ve gıda takviyeleri ve outdoor gibi spora dair tüm ürünler bir arada sergilenecek. Sporu hayat felsefesi haline getirmenin amaçlandığı organizasyonda, atletizmden okçuluğa, masa tenisinden futbola, zumbadan stepe, aerobikten pilatese, bisikletten ekstrem sporlara kadar dört gün boyunca çok sayıda etkinliğe imza atılacak. Sektör profesyonelleriyle ticari ve mesleki paylaşımda bulunulacak organizasyonda ziyaretçiler yüzlerce markanın binlerce ürününü karşılaştırıp, festivale özel indirimlerden faydalanabilecek.