HABER

CNR Sports Week İstanbul, 13-16 Eylül’de düzenlenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 12:23 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteği ile hayata geçirilecek olan CNR Sports Week İstanbul, 13-16 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - CNR Sports Week İstanbul, 13-16 Eylül’de CNR Expo Yeşilköy’de düzenlenecek.

CNR Holding açıklamasına göre, CNR Expo Yeşilköy, Avrasya’nın en büyük spor festivaline ev sahipliği yapacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteği ile hayata geçirilecek olan CNR Sports Week İstanbul, 13-16 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Uluslararası arenada da desteklenen festivale, Fransa’nın en önemli ticari kuruluşlarından Business France, Italian Trade Agency (İtalya Ticaret ve Yatırım Ajansı), İngiliz British Chamber Of Commerce (İngiliz Ticaret Odası Derneği) ziyaretçi desteğinde bulunacak.

Türkiye'de 7 milyar dolar civarında büyüklüğe sahip olan spor endüstrisinin tüm paydaşlarını bir araya getirecek CNR Sports Week İstanbul’da, spor ekipman ve donanımları, spor giyim ve aksesuarları, doğa sporları, beslenme ve gıda takviyeleri ve outdoor gibi spora dair tüm ürünler bir arada sergilenecek. Sporu hayat felsefesi haline getirmenin amaçlandığı organizasyonda, atletizmden okçuluğa, masa tenisinden futbola, zumbadan stepe, aerobikten pilatese, bisikletten ekstrem sporlara kadar dört gün boyunca çok sayıda etkinliğe imza atılacak. Sektör profesyonelleriyle ticari ve mesleki paylaşımda bulunulacak organizasyonda ziyaretçiler yüzlerce markanın binlerce ürününü karşılaştırıp, festivale özel indirimlerden faydalanabilecek.

\

- Ziyaretçilere Zumba eğitmeni olma fırsatı

Organizasyonda yerli firmaların yanı sıra dünyanın ünlü markaları da boy gösterecek. Sağlıklı yaşam ve fitness ekipmanlarının lider üreticilerinden Technogym düzenli fiziksel aktivite, dengeli beslenme, wellness ve bisiklet performanslarının da aralarında bulunduğu çeşitli sahne etkinliklerine imza atacak.

CNR Sports Week İstanbul’a, dünyaca ünlü fitness devi Zumba da katılacak. Fuar kapsamında 14-16 Eylül tarihleri arasında, dünyanın en iyi eğitmenlerinden Hollandalı Jaromir Cremers, Fransız Maeva Groubier ve İlker Dural’ın da olduğu çok sayıda profesyonel eğitmeni aracılığı ile Zumba eğitimi verecek.

Zumba eğitimine katılanlar; elektronik eğitim kılavuzu, kurs tamamlama belgesi, fitness sertifikasyon kredileri ile temel adımları incelemek için çevrimiçi videolara sahip olacak. Katılımcılara ayrıca 25 dolar değerinde CNR özel indirimi ve Zumba tasarım çantası da hediye olarak verilecek.

Uzun ve sağlıklı yaşam konusunun öne çıkacağı organizasyonda, ünlü eğitmenler çeşitli dans ve seminer etkinlikleri ile ziyaretçileri hem eğlendirecek hem de bilgilendirecek. CNR Sports Week İstanbul’a katılacak bazı ünlü spor, dans ve fitness eğitmenleri şunlar:

Duygu Etikan, Figen Yorgancıoğlu, Didem Zeybek, Özlem Demirbaş, Pınar Tansı, İnanç Akbaş, Hüseyin Ayaz, Hasan Kılınçer, Cengiz Cumhur, Fatih Günaydın, Murat Bür, Orçun Cinpir, Ertuğrul Tekeli, Özgür Aktürk, Orkun Kargöz, Koray Yağmur, Barış Çunguroğlu, Helio Faria, Stev Boedt, Jessica Exposito, Sasha Oshkin.

PARTNERİnanılır gibi değil! Buldukları kafatası aslında... İnanılır gibi değil! Buldukları kafatası aslında...
Sokak sanatçılarından ‘Şiddete karşı’ canlı heykel duruşuSokak sanatçılarından ‘Şiddete karşı’ canlı heykel duruşu
Asker uğurlama konvoyu trafiği kapattı, ambulans yan yola girdiAsker uğurlama konvoyu trafiği kapattı, ambulans yan yola girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CNR Sports Week İstanbul

En Çok Okunan Haberler

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

NASA uzmanı Türkiye'yi uyardı: Daha çok yaşayacaksınız!

NASA uzmanı Türkiye'yi uyardı: Daha çok yaşayacaksınız!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

Metrobüste yaşanan yer verme kavgası gündemi sarsmıştı! O kadın konuştu...

Metrobüste yaşanan yer verme kavgası gündemi sarsmıştı! O kadın konuştu...

Acun Ilıcalı TV8 için bombaları patlattı! 'Yeni diziler ve transferler var'

Acun Ilıcalı TV8 için bombaları patlattı! 'Yeni diziler ve transferler var'

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

İlginizi Çekebilir

Habertürk canlı yayınında Nagehan Alçı ile Didem Arslan Yılmaz arasında gerginlik

Habertürk canlı yayınında Nagehan Alçı ile Didem Arslan Yılmaz arasında gerginlik

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adnan Oktar ile ilgili yorumda bulunduğu iddiasına flaş cevap: O komşu başkası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adnan Oktar ile ilgili yorumda bulunduğu iddiasına flaş cevap: O komşu başkası!

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Brunson’un ev hapsi kararına avukatından itiraz

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Brunson’un ev hapsi kararına avukatından itiraz

Yusuf dedenin cebinden çıkanlar yürekleri burktu!

Yusuf dedenin cebinden çıkanlar yürekleri burktu!

Nagehan Alçı 'tuhaf kokular geliyor' deyip uyardı: Öldürülebilir

Nagehan Alçı 'tuhaf kokular geliyor' deyip uyardı: Öldürülebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyarbakır'daki devlet hastanesinde korkunç iddia! Hamile kadını döve döve doğurttular

Diyarbakır'daki devlet hastanesinde korkunç iddia! Hamile kadını döve döve doğurttular

Doğum yapan kadını hemşireler tekme tokat dövdü iddiası!

Doğum yapan kadını hemşireler tekme tokat dövdü iddiası!

Kırşehir'de çatıda uyuyan adam aşağıya düştü

Kırşehir'de çatıda uyuyan adam aşağıya düştü

Adnan Oktar'ı gözaltına alan polise küfredip 'Sıkıysa bana da yap' demişti... Polis de yaptı!

Adnan Oktar'ı gözaltına alan polise küfredip 'Sıkıysa bana da yap' demişti... Polis de yaptı!

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan çok sert ABD çıkışı: Twitter'dan tehdit ediyorlar

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan çok sert ABD çıkışı: Twitter'dan tehdit ediyorlar

Kıskançlık krizine girdi, eşini boğarak öldürdü

Kıskançlık krizine girdi, eşini boğarak öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.