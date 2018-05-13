Çoban köpekleri, Türkiye Şampiyonası için yarıştırıldı

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA'da, Uluslararası Avrasya Köpek Irkları Federasyonu (AVKIF) tarafından Türk Çoban Köpekleri Irk Standartları Yarışması Mevlana Kupası düzenlendi. Yarışmada, 400'e yakın çoban köpeği güçlükle zapt edildi.
Birlik Parkı'nda düzenlenen Türk Çoban Köpekleri Irk Standartları Yarışması Mevlana Kupası'na Ankara, Afyonkarahisar, Denizli, Antalya, Aksaray, Kahramanmaraş ve Bursa'dan yüzlerce kişi köpekleriyle katıldı. Uluslararası Avrasya Köpek Irkları Federasyonu Başkanı Akın Tülübaş "Ülkemizde 10 köpek ırkı var. Biz bu ırkları Dünya Köpek Federasyonu Alianz Canine Worldwide (ACV) ülkemiz adına tescil ettirdik. Köpeklerimizin ıslah edilmesi, bu şekilde yarıştırılabilmesi için bu yarışmaları düzenliyoruz. Dünyaya da bu köpeklerin sahipsiz olmadığını gösteriyoruz. Bu bir milli servettir. Ülkemiz köpeklerinin doğru şekilde sahiplenilmesi ve soy kütüklerinin tutulması amaçlıyoruz. Biz burada en büyük boylu köpeği değil, en sağlıklı köpeği seçiyoruz. Gençlere çocuklara hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyoruz'' dedi.
Köpeklerin otomobil fiyatına satıldığını kaydeden Başkan Tülübaş, şunları söyledi:
''Dövüşçü köpek algısı oluştu. Bizim köpeğimiz bu değil. Sürüyü korur, araziyi korur, aileyle birlikte yaşar. Yüksek karakterli bir hayvandır. Kadına ve çocuğa bir şey yapmaz. Bu hayvanların yetişkinleri bir araba parası yapıyor. Çok iddialı olanlar daire parasına alıcı buluyor. Bu köpekleri dünya çapında dev kategorisinde. Dev ve sağlam köpekler, antik çağdan kalma bu köpekler. Karışık, insan yapımı köpekler değil. 5 bin ile 15 bin lira arasında köpekler var ;ama bazı yıldız köpekleri 100 bin liraya satmayanlar var."
Türkiye Şampiyonası'nın 3'üncü etabı olan Konya yarışmasında dereceye girenler, Bursa'da düzenlenecek final yarışmasına katılacak. Şampiyonada toplam 2 bin 500 köpek yarıştırılacak. Köpek cinsleri arasında kangal, akbaş, malaklı, bozçoban, Türk tazısı gibi ırklar yer alıyor.
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