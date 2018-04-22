Çoban: “Milli irade tutsak edilemez”

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, 23 Nisan’ın milli iradenin tutsak edilemeyeceğinin ilanı olduğunu belirterek, milli iradenin, yerli ve milli atılımlarla taçlandırılması gerektiğini söyledi.
‘Milli atılımlarla taçlanmalıdır’
Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Mustafa Çoban, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin(TBMM) açılışının 98.yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı. Türk milletinin 98 yıl önce 23 Nisan 1920’de açılışını yaptığı TBMM ile milli iradenin tutsak edilemeyeceğini bütün dünyaya ilan ettiğini belirten Çoban, “Uğruna kan dökerek, can vererek kazanılan millî egemenlik ve irade, her alanda yapılması gereken yerli ve millî atılımlarla taçlanacaktır, taçlanmalıdır. Meclis’in açılışının 98. yıl dönümünü ve bütün çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” dedi.
‘Daha öte anlama taşımalıyız’
23 Nisan’ın yakın zamana kadar okullarda balon ve bayraklarla şeklen kutlandığını söyleyen Başkan Çoban, bu seviyenin ötesinde bir anlama büründürülmesi gerektiğini belirtti. Çoban, “Vazgeçilmez değerler olarak milletin vesayet kabul etmez egemenliğinin ve özgür iradesinin emanet edildiği çocuklarımızı, aynı uyanık bilinçle ve bilgiyle donanımlı olarak yarınlara hazırlamamız gerekmektedir. Bizce millet iradesi bunu başardığımız zaman tarihi bir değer olarak kökleşecek, güncellenecektir. Aksi takdirde, 23 Nisan’ı, yakın zamana kadar okullarda balon ve bayraklarla şeklen kutlandığı seviyenin ötesinde bir anlama ve anlamaya taşıyamayız” diye konuştu.
‘Yük gelecek nesillerin üstünde’
‘Gelecekte Türkiye’yi omuzlayacak, yönetecek olanlar bugünün çocukları ve gençleridir’ diyen Mustafa Çoban, her alanda gelişmiş bir Türkiye’yi inşa etmek için şu an eğitim sürecinde olan çocuklarımıza ve gençlerimize köklü duygular, medeniyet değerlerimizden beslenen idealler edindirmemiz gerektiğini söyledi. Yarınki Türkiye’nin, çocuklarımızın canlı, cesur, bilgili bakışlarındaki ışıltıda parlamasının önemine vurgu yapan Çoban, “Gelecekteki Türkiye, fikri, vicdanı hür, bedenen sağlıklı, kötü alışkanlıkları olmayan, araştırmacı, düşünen, öz güveni yüksek, takım çalışmasına uyumlu bugünün gençleri tarafından yaşanılır kılınacaktır” diyerek hedeflenen yeni nesili tanımladı.
‘Milli irade ruhu 98 yıldır azalmamıştır’
Gelecek nesilin milli iradeye ne pahasına olursa olsun sahip çıkması gerektiğinin altını çizen Başkan Çoban, bu milletin iman ve özgürlükten ayrı görmediği irade ve egemenliğe sahip çıkma azmi ve kararlılığının dünyayı kıskandırdığını hatırlattı. Çoban sözlerini şöyle sürdürdü: “İstiklal aşkı ve vatan sevgisiyle kaynaşmış bir imanla anlamını bulan millî iradenin canlandırıcı ruhu, başta darbeler olmak üzere, birçok ihanet girişimine maruz kalmasına rağmen, şartlar olgunlaşınca 15 Temmuz gibi kanlı işgal girişimini bozguna uğratan millet heyecanı ve hareketine de ilham vermiştir. Bu ruh 98 yıldır, yüz yıldır, yüzlerce yıldır asla azalmamış, yitirilmemiştir; azalmayacak, kaybolmayacaktır. Eğitim-Bir-Sen, kurulduğu günden beri millî iradenin egemen olması için verilen mücadelede hep aktif sorumluluk üstlenmiştir”
Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı ziyaret etti
CHP'li 15 vekilin İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin Akşener'den açıklama
ABD Başkanı Trump'dan yine Twitter'dan duyurdu! Kuzey Kore tepkisi
Son dakika! İstanbul Büyükçekmece'de kimyasal alarmı! Ekipler olay yerinde
Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil
Cihangir'de çekilen fare ile kedinin videosu sosyal medyayı salladı
TSK, yeni üniformalar için üretimi hızlandırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da giymişti
Suudi Arabistan'da neler oluyor? Suudi Bakanlıktan son dakika kararı
Meteoroloji son dakika duyurusu! Hava durumuyla ilgili yeni açıklama: Sıcaklıklar artıyor
Frikiğe ramak kala! Adriana Lima son anda böyle toparladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum