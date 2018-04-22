Çoban: “Milli irade tutsak edilemez”

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, 23 Nisan’ın milli iradenin tutsak edilemeyeceğinin ilanı olduğunu belirterek, milli iradenin, yerli ve milli atılımlarla taçlandırılması gerektiğini söyledi.

‘Milli atılımlarla taçlanmalıdır’

Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Mustafa Çoban, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin(TBMM) açılışının 98.yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı. Türk milletinin 98 yıl önce 23 Nisan 1920’de açılışını yaptığı TBMM ile milli iradenin tutsak edilemeyeceğini bütün dünyaya ilan ettiğini belirten Çoban, “Uğruna kan dökerek, can vererek kazanılan millî egemenlik ve irade, her alanda yapılması gereken yerli ve millî atılımlarla taçlanacaktır, taçlanmalıdır. Meclis’in açılışının 98. yıl dönümünü ve bütün çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

‘Daha öte anlama taşımalıyız’

23 Nisan’ın yakın zamana kadar okullarda balon ve bayraklarla şeklen kutlandığını söyleyen Başkan Çoban, bu seviyenin ötesinde bir anlama büründürülmesi gerektiğini belirtti. Çoban, “Vazgeçilmez değerler olarak milletin vesayet kabul etmez egemenliğinin ve özgür iradesinin emanet edildiği çocuklarımızı, aynı uyanık bilinçle ve bilgiyle donanımlı olarak yarınlara hazırlamamız gerekmektedir. Bizce millet iradesi bunu başardığımız zaman tarihi bir değer olarak kökleşecek, güncellenecektir. Aksi takdirde, 23 Nisan’ı, yakın zamana kadar okullarda balon ve bayraklarla şeklen kutlandığı seviyenin ötesinde bir anlama ve anlamaya taşıyamayız” diye konuştu.