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Çobanhasanlar Mahallesinin deresi temizleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 10:14 | Son Güncelleme

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Çobanhasanlar Mahallesi’nde su baskınlarını önlemek amacıyla 2 kilometrelik dere temizlik çalışmasına başladı.Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere temizlik çalışmaları ile vatandaşların yağışlı havalarda yaşadığı sıkıntılara son veriyor.

Çobanhasanlar Mahallesinin deresi temizleniyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Çobanhasanlar Mahallesi’nde su baskınlarını önlemek amacıyla 2 kilometrelik dere temizlik çalışmasına başladı.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere temizlik çalışmaları ile vatandaşların yağışlı havalarda yaşadığı sıkıntılara son veriyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Akhisar’ın Çobanhasanlar Mahallesi’nde 2 kilometrelik dere temizlik çalışmasına başladı. Mahallede yer alan sulama kanalında yapılan çalışma ile dere yatağı rüsubattan arındırılıp suyun akışı sağlıklı hale getirilerek yağışlı havalarda yaşanabilecek olası taşkınların önüne geçilecek.
Çobanhasanlar Mahalle Muhtarı Zülfikar Kavas, “MASKİ’nin çalışmalarından son derece memnunuz. Deremizin bu temizliğe acil ihtiyacı vardı. Tam zamanında çalışmalara başlandı. Mahallemizin yakınından geçen derede aşırı yağışlarda taşkın meydana geliyordu. Dereden taşan sular zeytinliklerimize zarar vermeye başlamıştı. Sağolsun MASKİ ekipleri hemen müdahale etti. Anında koşup geldiler ve dere temizlik çalışmasına başladılar. Bu temizlik çalışmasından sonra zeytin üreticisi feraha kavuşacak. En alt kademede çalışandan en üst kademede çalışan MASKİ personeline sonsuz teşekkür ediyoruz. Ben de muhtar olarak bu hizmetlerden çok memnunum ve gururluyum. Hizmetlerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun’a canı gönülden teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

Çobanhasanlar Mahallesinin deresi temizleniyor

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