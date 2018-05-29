Çobanı öldüren sanığa müebbet hapis

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde çobanlık yapan kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Nurettin Sarıgül ve avukatı ile öldürülen çoban Kenan Hurma'nın ailesinin avukatı ve yakınları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, sanık Sarıgül'ün "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapsini istedi.

Son savunmasını yapan Sarıgül ise Hurma'nın eşiyle ilgilendiğini öne sürüp önceki savunmalarını tekrar ettiğini ifade ederek, ''Namusum için cinayeti işledim. Pişman değilim.'' dedi.

Sarıgül'ün avukatı Elmas Tunçer ise cinayetin ağır tahrik koşulları altında işlendiğini belirterek, mahkeme heyetinin karar verirken bu hususu göz önünde bulundurmasını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Sarıgül'ü "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapse çarptırdı. Heyet, sanığın yargılama sürecindeki davranışları ve pişmanlık duymaması nedeniyle cezasında herhangi bir indirim yapmadı.

Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamını da kararlaştırdı.

Kemaliye ilçesi Karapınar köyüne bağlı Salkım mezrasında çobanlık yapan Kenan Hurma (31), mezrada 31 Aralık 2016'da pompalı tüfekle öldürülmüş şekilde bulunmuştu.

Olaya ilişkin gözaltına alınınca Hurma'yı öldürdüğünü itiraf eden Nurettin Sarıgül, tutuklanmıştı.

