Çobanların iftarı da sahuru da merada

Yemeklerini genelde yüksek noktalarda yiyen çobanlar, açık ve temiz havada keyifli vakit geçiriyor. İftarın ardından çay içip bir süre dinlenen çobanlar, sonrasında ise hayvanlarıyla ilgilenip sahura kadar uyumaya çalışıyor.

Şanlıurfa'da havaların ısınmasının ardından birçok besici, koyunlarını daha iyi gelişmeleri için özellikle serin olan akşam vakitlerinde otlatmaya çalışıyor.

Sahuru da aynı yöntemlerle yapan çobanlar, otlamaları için koyunları kaldırıp, ertesi gün sabah saatlerinde sulama ve sağım için evin yolunu tutuyor.

Çobanlardan 35 yaşındaki Mehmet Tekin, günlük yaşamlarından, ramazanın zorluklarına kadar yaşadıklarını AA muhabiriyle paylaştı.

Yıllardır bu işi yaptığını söyleyen Tekin, son yıllarda ramazan ayının yaz aylarına denk geldiğine işaret ederek, bundan dolayı evde sahur ve iftar yaptığı günleri neredeyse unuttuğunu söyledi.

Tekin, tüm zorluklara rağmen, ibadetlerini yapabildikleri için huzurlu olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Çobanlık ramazan ayında biraz zor oluyor, özellikle yaz mevsimine denk geldiği dönemlerde daha da zor oluyor ama yine de ibadetimizi yapmak için gayret ediyoruz. İftar saatine yakın 3 ya da 4 çoban bir araya geliyoruz ama fazla kalabalık olmamaya dikkat ediyoruz ki koyunlarımız iç içe girmesin, gece onları ayırmak zor oluyor. Beraber iftarımızı yapıyoruz ardından çayımızı içip sohbet ediyoruz. Gece uyumak zor tabii, evdeki rahatlığı bulamazsınız ama zamanı geçirmeye çalışıyoruz. Sahurda da önce çayımızı demliyoruz, ardından yemeklerimizi hazırlayıp, el fenerlerinin ışığında çoban arkadaşlarla beraber yiyoruz. Sahurun ardından zaten uyumuyoruz, en fazla dinlenmek için yarım saatlik bir mola verebiliyoruz çünkü tekrar koyunları kaldırıp otlatmamız gerekiyor. Sabah hava ısınmadan sağım ve sulama için eve gidiyoruz. O sürede biz dinleniyoruz, başka çobanlar işi devralıyor. Akşama doğru tekrardan iş bize kalıyor. Her gün böyle devam ediyor."