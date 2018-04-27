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Çocuğa cinsel taciz iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 18:12 | Son Güncelleme

13 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Şeyhsinan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 13 yaşındaki İ.G, teyzesine A.K. isimli kişinin kendisini bir apartman dairesine götürerek burada cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

Teyzesi ve ailesi ile birlikte Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne giden İ.G, burada da polislere uzman ekip eşliğinde A.K. isimli kişinin kendisini bir apartmana götürerek cinsel istismarda bulunduğu aktardı. İ.G, bir eczanede çalışan H.Ç'nin de kendisine cinsel istismarda bulunduğu yönünde ifade verdi.

Küçük kızın ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan A.K. (22) ile H.Ç. (17) çıkarıldığı mahkemece ''Çocuğa cinsel istismar'' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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2 tutuklama cinsel istismar Çorlu

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