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Çocuğa tecavüze kalkışan şahsı vatandaşlar yakalayarak polise teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 23:51 | Son Güncelleme

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde boş bir binaya götürdüğü erkek çocuğuna tecavüze kalkışan şahıs, mahalleli tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Çocuğa tecavüze kalkışan şahsı vatandaşlar yakalayarak polise teslim etti

İddiaya göre, Şehit Orhan Gök Mahallesi'nde H.U. (63) adlı şahıs, 13 yaşındaki erkek çocuğunu “Sana odun taşıttıracağım” diyerek metruk bir eve götürdü. Boş evden sesler geldiğini duyan mahalle sakinleri, çocuğa tecavüze kalkışan H.U.'yu yakaladı.

Vatandaşlar, darp ettikleri H.U.’yu olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti. Gözaltına alınan H.U., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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Osmaniye tecavüz girişimi Çocuk istismarı mahalleli yakaladı

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