Çocuğa yankesicilik yaptıran şüpheliler tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir kadının çantasını yankesicilik suretiyle çalıp kaçmaya çalışırken suçüstü yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent genelindeki alışveriş merkezlerinde ve marketlerde kadın müşterilerin çantaları, cep telefonları ve cüzdanlarının çalınmasına ilişkin şikayetlerin artması üzerine çalışma başlattı.

Fiziki çalışma başlatan ekipler, Cevizlibağ tramvay durağında 2 kadın ile çocuğun kadınları gözleyip çantalarını almaya teşebbüs etmesi üzerine şüphelileri takibe aldı.

Haseki Sultan Mahallesi Millet Caddesi'ndeki bir markete giren şüpheliler, birkaç dakika sonra marketten hızla çıkıp taksiye binerken polis ekiplerince durduruldu.

Şüphelilerin yapılan üst aramasında içinden başkasına ait kimlik çıkan çanta ele geçirildi. Çantada yapılan incelemede, cep telefonu, cüzdan, 2 bilezik ve 435 lira bulundu. Polis marketteki müşterilere çantalarının kayıp olup olmadığı sorması üzerine çantanın alışveriş yapan Fatma Y'ye ait olduğu belirlendi.