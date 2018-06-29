Çocuğun kullandığı otomobil şarampole devrildi

Düzce'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Düzce-Gölyaka bağlantı yolunda ilerleyen 16 yaşındaki Furkan B. idaresindeki 81 ER 840 plakalı otomobil, Tepecik mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Furkan B. ile otomobildeki Mustafa Can E. (15) ve Talip G. (14) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Talip G'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Furkan B. ve Mustafa Can E. ise ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Talip G'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.

