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Çocuğun kullandığı otomobil şarampole devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 22:59 | Son Güncelleme

Düzce'de 16 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, kendisi ve yanındaki arkadaşı yaralandı

Düzce'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Düzce-Gölyaka bağlantı yolunda ilerleyen 16 yaşındaki Furkan B. idaresindeki 81 ER 840 plakalı otomobil, Tepecik mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Furkan B. ile otomobildeki Mustafa Can E. (15) ve Talip G. (14) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Talip G'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Furkan B. ve Mustafa Can E. ise ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Talip G'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk Düzce trafik kazası

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