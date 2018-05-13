Çocuğun oyuncağı mesleğinin ipucu

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - Ege Üniversitesi (EÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Sönmez, çocukların gelecekteki mesleğini, ilgi alanını tahmin etmek için tercih ettiği oyuncakların önemli ipucu olduğunu söyledi.
Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asıl işi oyun olan çocuğun, seçtiği materyallerle aslında kendisini anlattığını belirtti.
Tercih ettiği oyuncağa göre aile ve eğitimcilerin çocuğu anlayabileceğine işaret eden Sönmez, "Oyuncaklar çocuğu tanımamızda yol gösterici. Çocuk, dil becerisini geliştirici oyuncaklar seçiyorsa sözel alanda, kille şekiller yapıyorsa tasarlamada daha iyi olduğunu görüyoruz." dedi.
Sönmez, kuklalarla oynayan ya da birtakım sanat gösterileri hazırlamak isteyen çocukların da sözel becerilerinin geliştirilebileceğine dikkati çekerek şöyle konuştu:
"Sözel alanda başarılı olacaksa kendini ifade edebileceği meslekleri ön plana alıyoruz. Hikayeler oluşturuyorsa daha iyi yazabileceğini, yazarlığa daha yatkın olduğunu görüyoruz. Yapı inşa oyuncakları, ev aletleri kullanan çocukların mimarlığa, mühendisliğe ilgisinin olabileceğini düşünüyoruz. Konuşma yetisi ön plana çıkıyor ve liderlik özellikleri gösteriyorsa öğretmen, yaptığı bir işi çok iyi anlatabiliyorsa girişimci olabileceğini, özel sektörde başarı gösterebileceğini tahmin ediyoruz."
- "Çocuğum doktor mu olacak?"
Geleceğin doktorlarının "duygularını kontrol edebilen" çocuklardan oluşabileceğini vurgulayan Sönmez, "Tıp alanı tercihi, ilerleyen yaşlarda ve edinilen bilgiler ışığında netleşiyor. Çocuklar, doktorlarından, öğrendiklerinden etkilenerek doktor olmayı isteyebiliyor." diye konuştu.
Sönmez, iletişim ve medya alanında çalışacakların ilgisini küçük yaşlarda ellerine aldıkları mikrofondan anlayabildiklerini söyleyerek "Eline oyuncak mikrofon alan ya da bir materyali mikrofon olarak kullanan çocuklar 'Televizyoncu olacağım' diyor. Seslendirme, çizgi film gibi aktivitelere de ilgi duyabiliyorlar." ifadelerini kullandı.
Top, araba ve bebek gibi oyuncakları meslek tahmininde ipucu olarak değerlendirmediklerini anlatan Sönmez, çocukların bu tarz oyuncaklara daha çok toplumsal kurallar çerçevesinde yönlendirildiğini vurguladı.
Sönmez, ilgi çekici bir diğer oyuncak türünün lego olduğuna işaret ederek çocuğun ortaya çıkardığı tasarıma göre yeteneklerinin anlaşılabileceğini aktardı.
- Yeni nesil oyuncaklardaki tehlike
"Yeni nesil" olarak adlandırılan sesli, hareketli, hayvan formundaki oyuncakların avantaj ve dezavantajlarının bulunduğuna işaret eden Sönmez, şu bilgileri verdi:
"Günümüz çocukları daha çok apartmanlarda yaşıyor, kuzuyu keçiyi ayırt edemeyen çocuklar var. Hayvanları tanıması açısından yeni nesil olarak adlandırdığımız oyuncakların kullanılması mümkün. Dikkat edilmesi gereken konu ise bu oyuncakların çocuğun gerçeklik algısını bozmaması. Çocuğumuzun, gerçek hayvanların duygusunun olduğunu, acı hissedebileceğini öğrenmesi gerekir."
- Oynamanın da kuralları var
Oynamanın da kuralları olduğunu söyleyen Sönmez, silah gibi şiddet içeren oyuncakların küçüklerden uzak tutulması gerektiğini aktardı.
Sönmez, pelüş oyuncaklardaki alerjik reaksiyon, balonlardaki gaz riskine dikkat edilmesini gerektiğini belirterek "Ayrıca, tuvalet kağıdı rulosu büyüklüğündeki bir alandan geçebilen her oyuncak parçası çocuğun boğazına kaçabilir, 30 santimden uzun ipler de boğulma riski yaratabilir." diye konuştu.
Çocuklara pahalı oyuncak alınmaması gerektiğine işaret eden Sönmez, sadece 10 oyuncağın odada bulunmasını önerdiklerini, çocuk sıkıldıkça oyuncakların değiştirilebileceğini de kaydetti.
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