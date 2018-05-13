Çocuğun oyuncağı mesleğinin ipucu

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - Ege Üniversitesi (EÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Sönmez, çocukların gelecekteki mesleğini, ilgi alanını tahmin etmek için tercih ettiği oyuncakların önemli ipucu olduğunu söyledi.

Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asıl işi oyun olan çocuğun, seçtiği materyallerle aslında kendisini anlattığını belirtti.

Tercih ettiği oyuncağa göre aile ve eğitimcilerin çocuğu anlayabileceğine işaret eden Sönmez, "Oyuncaklar çocuğu tanımamızda yol gösterici. Çocuk, dil becerisini geliştirici oyuncaklar seçiyorsa sözel alanda, kille şekiller yapıyorsa tasarlamada daha iyi olduğunu görüyoruz." dedi.

Sönmez, kuklalarla oynayan ya da birtakım sanat gösterileri hazırlamak isteyen çocukların da sözel becerilerinin geliştirilebileceğine dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Sözel alanda başarılı olacaksa kendini ifade edebileceği meslekleri ön plana alıyoruz. Hikayeler oluşturuyorsa daha iyi yazabileceğini, yazarlığa daha yatkın olduğunu görüyoruz. Yapı inşa oyuncakları, ev aletleri kullanan çocukların mimarlığa, mühendisliğe ilgisinin olabileceğini düşünüyoruz. Konuşma yetisi ön plana çıkıyor ve liderlik özellikleri gösteriyorsa öğretmen, yaptığı bir işi çok iyi anlatabiliyorsa girişimci olabileceğini, özel sektörde başarı gösterebileceğini tahmin ediyoruz."