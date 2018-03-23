Çocuğun parmağına sıkışan yüzük AFAD tarafından çıkarıldı

Van’ın İpekyolu ilçesinde bir çocuğun parmağında sıkışan yüzük, AFAD ekiplerince metal kesme spiralıyla kesilerek çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede ikamet eden 15 yaşındaki bir çocuğun parmağına taktığı çelik yüzük sıkıştı. Yakınları tarafından hemen Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen çocuğun hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen parmağındaki yüzük çıkarılamayınca, AFAD ekiplerinden yardım istendi.

AFAD ekipleri, yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından çocuğun parmağındaki çelik yüzüğü metal kesme spiralıyla keserek çıkardı.