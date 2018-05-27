Çocuğun parmağında sıkışan yüzük çıkarıldı

Haber-KameraŞANLIURFA,(DHA)Şanlıurfa'da 2 yaşındaki E.Y.'nin parmağında sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Olay, Devteşti Mahallesi'nde meydana geldi. Evde oyun oynarken bulduğu yüzüğü parmağına takan E.Y. bir süre sonra ağlayınca ailesi de yüzüğü çıkarmak için bir süre uğraştı. Onlar da başarılı olamayınca E.Y.'yi Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil servise alınan çocuktan, itfaiye görevlilerinin yardımıyla ilaçlı su ve krem sürülen yüzük çıkarıldı.
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