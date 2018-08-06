Çocuğunu cadde ortasında döven babaya linç girişimi

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Suudi Arabistan uyruklu Nidhal Muhammed Timraz isimli baba, 3,5-4 yaşındaki çocuğunu yol ortasında dövünce çevredeki vatandaşlar tarafından linç girişimine maruz kaldı.
Alınan bilgiye göre, Doğan Araslı Bulvarı'nda çocuğunun kafasını 2-3 kez bariyere vuran babayı gören vatandaşlar, çocuğu kurtardıktan sonra babaya linç girişiminde bulundu. Polis ekiplerinin olaya müdahalesiyle baba Timraz linç girişiminden kurtuldu.
Timraz'ın yakınlarıyla tercüman vasıtasıyla görüşüldüğünü, yakınlarının Timraz'ın şizofreni hastası olduğunu söylediği öğrenildi.
Yaralı çocuk ise kaldırıldığı Esenyurt Devlet Hastanesi'nde ameliyat edildikten sonra yoğun bakıma alındı. Çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Suudi Arabistan uyruklu baba, Esenyurt Devlet Hastanesi'nde tedavi edildikten sonra Esenyurt Asayiş Büro ekiplerince gözaltına alındı.
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