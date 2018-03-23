HABER

Çocuğunun baza kapağının altında kaldığını fark etmemiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 13:58 | Son Güncelleme

Adana'da evde yalnız olduğu sırada üzerine yatak bazası kapağı devrilmesi sonucu hayatını kaybeden çocuğun ailesi büyük üzüntü yaşıyor - Baba Keskin: "Eşimle bahçeye çalışmaya gitmiştik. Ben eşimden önce eve dönüp oğlumun odasına girdim. Ancak oğlumun bazanın altında kaldığını fark etmedim. Benden yaklaşık bir saat sonra odaya giren eşim oğlumu görüp çıkartıyor. Hastaneye kaldırdık ama kurtaramadık"

Adana'da evde yalnız olduğu sırada üzerine yatak bazası kapağının devrilmesi sonucu yaşamını yitiren çocuğun evinde hüzün var.

Merkez Seyhan ilçesi Büyük Yalmanlı Mahallesi'nde baza kapağının altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki ilkokul son sınıf öğrencisi Caner Keskin'in babası Yüksel Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun okula gitmek için hazırlık yaptığı sırada eşi Özlem ile işe gitmek üzere evden ayrıldıklarını anlattı.

Oğlunun, "Anne sen kıyafetlerimi bırak, ben hazırlanıp okula giderim" dediğini aktaran Keskin, şunları dile getirdi:

"Bunun üzerine eşimle bahçeye çalışmaya gitmiştik. Ben eşimden önce eve dönüp oğlumun odasına girdim. Ancak oğlumun bazanın altında kaldığını fark etmedim. Benden yaklaşık bir saat sonra odaya giren eşim oğlumu görüp çıkartıyor. Hastaneye kaldırdık ama kurtaramadık."

Büyük Yalmanlı Mahallesi'nde 10 yaşındaki Caner Keskin'in üzerine kıyafetlerini almak için kaldırdığı çift kişilik yatak bazasının kapağı düşmüş, özel bir hastaneye götürülen çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Keskin'in cenazesi mahalle mezarlığında defnedilmişti.

Koşarak sınırı geçmişti! Yunanistan'ın 'Adanalı' kararı belli olduKoşarak sınırı geçmişti! Yunanistan'ın 'Adanalı' kararı belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana baba baza Çocuk hayatını kaybetti

En Çok Okunan Haberler

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Orgeneral Güler o gece yaşananları anlattı: Akın Öztürk gelmek için yalvardı!

Orgeneral Güler o gece yaşananları anlattı: Akın Öztürk gelmek için yalvardı!

Başbakan Yıldırım: Kuzey Irak'a hava sahasını bugün itibarıyla açıyoruz

Başbakan Yıldırım: Kuzey Irak'a hava sahasını bugün itibarıyla açıyoruz

Herkes onu arıyor! Trabzon'da dereye uçan polis için 464 kişilik ekip!

Herkes onu arıyor! Trabzon'da dereye uçan polis için 464 kişilik ekip!

Gerçek kahraman! Şehit pilot, F-16 köyün üzerine düşmesin diye kendini feda etmiş

Gerçek kahraman! Şehit pilot, F-16 köyün üzerine düşmesin diye kendini feda etmiş

Uğruna 5 kişiyi öldürdü! Katliam köyünden son görüntüler

Uğruna 5 kişiyi öldürdü! Katliam köyünden son görüntüler

Taksim Gezi Parkı'ndaki eylemcilerin çadırlarını yaktıran polise hapis cezası

Taksim Gezi Parkı'ndaki eylemcilerin çadırlarını yaktıran polise hapis cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.