Çocuğunun baza kapağının altında kaldığını fark etmemiş

Adana'da evde yalnız olduğu sırada üzerine yatak bazası kapağının devrilmesi sonucu yaşamını yitiren çocuğun evinde hüzün var.

Merkez Seyhan ilçesi Büyük Yalmanlı Mahallesi'nde baza kapağının altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki ilkokul son sınıf öğrencisi Caner Keskin'in babası Yüksel Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun okula gitmek için hazırlık yaptığı sırada eşi Özlem ile işe gitmek üzere evden ayrıldıklarını anlattı.

Oğlunun, "Anne sen kıyafetlerimi bırak, ben hazırlanıp okula giderim" dediğini aktaran Keskin, şunları dile getirdi:

"Bunun üzerine eşimle bahçeye çalışmaya gitmiştik. Ben eşimden önce eve dönüp oğlumun odasına girdim. Ancak oğlumun bazanın altında kaldığını fark etmedim. Benden yaklaşık bir saat sonra odaya giren eşim oğlumu görüp çıkartıyor. Hastaneye kaldırdık ama kurtaramadık."

Büyük Yalmanlı Mahallesi'nde 10 yaşındaki Caner Keskin'in üzerine kıyafetlerini almak için kaldırdığı çift kişilik yatak bazasının kapağı düşmüş, özel bir hastaneye götürülen çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Keskin'in cenazesi mahalle mezarlığında defnedilmişti.