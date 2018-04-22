Çocuk başkan ilçedeki trafik sorununun çözülmesini istedi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kumluca ilçe Emniyet Müdürlüğü makamına oturan 6. sınıf öğrencisi ilçenin trafik sorununun çözülmesini istedi.

Öğretmenleriyle birlikte Kumluca ilçe Emniyet Müdürlüğüne gelen Arda Çabuk’a Kumluca İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan kısa bir süreliğine müdürlük makamını Arda Çabuk’a teslim etti. Kumluca İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan, Çocuk Müdür Arda Çabuk’a başarılar diledi ve Arda’dan Müdür oldunuz ilk icraatınız ne olacak diye sordu. Müdür Arda Çabuk ise, Kumluca Emniyeti olarak ilçenin en büyük sorununun trafik olduğunu hatırlattı. Arda Çabuk; “Halkımız trafik kurallarına istenilen ölçüde uymuyor. Hatalı park yapıyorlar. Yaya geçitlerindeki kural çizgilerini takip etmiyorlar. Engelli geçişlerine araç park ediyorlar. Bu sorunların çözülmesi için çalışacağım” dedi.

Emniyet Müdürü Cemil Doğan ise, sorun sorundur. Sorunun büyükler için olmadığını gördük. Halkımızın trafikteki yaptıkları hataları bir çocuk gözünden bile kaçmadığını bilmeleri lazım. Arda’nın anlattığı sorunlar var. Biz İlçe Emniyeti olarak sürekli bu sorunlara mücadele ediyoruz. Giderek bu hatalar azalıyor. Biz en asgariye indirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.