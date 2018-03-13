Nazilli Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen ‘Çocuk Edebiyatı Festivali’ başladı. 12-21 Mart tarihleri arasında Nazilli Belediyesi’ne ait Mimar Ahmet Şensan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan festivale yerel ve ulusal düzeyde 20 civarında çocuk kitapları yazarı katılarak 30 bin öğrenciyle buluşması hedefleniyor.

Nazilli Belediyesi Mimar Ahmet Şensan Kültür Merkezinde yapılan törene, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Belediye Başkanı Haluk Alıcık, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, dernek, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş ile öğrenciler katıldı.

Festivalin açılışında yaptığı konuşmada gelecek nesillere vatan, millet ve bayrak sevgisi kazandırmanın, okumak ve okutmakla mümkün olabileceği belirten Başkan Haluk Alıcık, “Vatan topraklarına sahip çıkmak istiyorsak muhakkak okumalıyız. Lider ülke Türkiye kolay olmuyor. Bu, sloganlarla değil okumakla olur. 2. Çocuk Edebiyatı Festivali’nin ardından ilerleyen günlerde bir edebiyat festivali daha yapacağız. Biz millet olarak güçlü olmalıyız. Eğer gençlerimiz okutmazsak mahvoluruz. Bilgi ve beyin gücü çok önemli. Çocuklarımıza Mehmet Akif Ersoy, Arif Nihat Asya ve sayamadığım birçok şairimizin kitaplarını okutarak bilgi birikimi aşılamamız lazım” dedi.

Ödüllü Yazar Bestami Yazgan’a çocuklardan sevgi seli

Ödüllü yazarlarımız arasında yer alan ünlü Yazar Bestami Yazgan, “Nazilli Çocuk Edebiyatı Festivaline katıldığım için mutluyum. İyilikleri ve güzellikleri çoğaltmak gerekir. Tenkit etme yerine alternatifler sunmak gerekir. Belediyemiz böyle güzel bir organize yapmış. Kaymakamlık, milli eğitim müdürlüğü destek veriyor. Bir yazar olarak da bu güzelliğin bir parçası olmaktan mutluyum. Dünya bir ağaç olsa çiçeği çocuklar olurdu. Bilgi bir ağaç olsa çiçeği kitaplar olurdu. 10 gün boyunca burada dünyanın iki güzel çiçeği bir araya gelmiş olacak. Dünyanın en güzel çiçeği olan çocuklarla ve kitaplarla beraber olacağız. Böyle bir güzellikte pay sahibi olduğum için mutluyum. ‘Çocuklar okumuyor, kimse okumuyor’ diyeceğimize sanatçıların fildişi kuleden çıkıp Anadolu’ya uzanması gerekir. Yarınlara ümitle bakıyorum. Çünkü çocuklarımız yarınların ümidi. Onlar daha donanımlı olmalı” dedi.

Festival öncesi kumbara dağıtıldı

Çocuk Edebiyatı Festivali hazırlıkları çerçevesinde Nazilli ve çevre ilçeler olan Bozdoğan, Sultanhisar ve Karacasu ilçesinde okuyan 10 bin ilkokul öğrencisine Festivale özel olarak ‘Okumak Birikimdir’ sloganıyla hazırlanan kumbaralar dağıtıldı. Çocuklar kumbaralarda biriktirdikleri parayla kitap almaya ve okumaya teşvik edildi. Çocuk Edebiyatı Festivali’ne imza ve söyleşi için katılan konuk yazarların ilki olan emekli öğretmen, ödüllü çocuk kitapları yazarı Bestami Yazgan, çocuklarla yaptığı söyleşilerde her fırsatta kitabın ve okumanın önemini vurguladı.

Festival 10 gün sürecek

On günlük festival süresince yazarlar hem festival için tahsis edilen Ahmet Şensan Kültür Merkezi’nde, hem de ilçede bulunan özel okullarda ve devlet okullarında öğrencilerle buluşacak. Yazarlar, yakın ilçelerden davet edildikleri okulları da ziyaret ederek öğrencilerle buluşacak, imza ve söyleşi etkinliklerine katılacak. Nazilli Belediyesi tarafından Festivale çocuk edebiyatı dalında eserler veren Bestami Yazgan, Yunus Ozan, Osman Koca, Cuma Karataş, Mine Sota, Savaş Ünlü, Nehir Aydın Gökduman, Yusuf Dursun, Süleyman Ezber, İrfan Gürkan Çelebi, Fatma Çağdaş ve Cem Gülbent ile birlikte bazı yerel yazarlar da davet edildi.