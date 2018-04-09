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Çocuk Edebiyatı Günü III 10 Nisan’da başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 09:38 | Son Güncelleme

Maltepe Üniversitesi’nin Çocuk Edebiyatı Günü III başlıklı panel ve çeşitli atölyelerin düzenleneceği etkinliği 10 Nisan’da başlıyor.Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü 10 Nisan 2018 günü “Çocuk Edebiyatı Günü III” başlıklı bir etkinlik düzenliyor.

Çocuk Edebiyatı Günü III 10 Nisan’da başlıyor

Maltepe Üniversitesi’nin Çocuk Edebiyatı Günü III başlıklı panel ve çeşitli atölyelerin düzenleneceği etkinliği 10 Nisan’da başlıyor.
Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü 10 Nisan 2018 günü “Çocuk Edebiyatı Günü III” başlıklı bir etkinlik düzenliyor. Etkinlik kapsamında panel ve çeşitli atölyeler yer alıyor. Prof. Dr. Ramazan Korkmaz’ın yöneteceği panele Dr. Öğr. Üyesi A.Nejat Töngür, Öğr. Gör. Yusuf Çotuksöken, Dilbilimci ve Eğitmen Ayşegül Dede konuşmalarıyla katkıda bulunacak; Betül Gece ve Ş. Yeşim Dizdaroğlu ise atölyelerin moderatörlüğünü üstlenecek.
Her yıl çok sayıda izleyicinin katıldığı etkinlikte; çocuklar için yazılan şiirler, çocuk roman kahramanları, resimlerin öyküleştirilmesi, masalların canlandırılması gibi birçok konu tartışılacak.
’Geleceğin Edebiyatçıları’ başlıklı bölümde ise Marmara Eğitim Kurumları öykü yarışmasında dereceye giren 6’ncı sınıf öğrencilerinden Naz Emecen, Emirhan Çiftçi ve Dilara Başaran’a, yapılacak bir törenle ödülleri verilecek. Çocuk kitapları yayımlayan birçok yayınevi de bu etkinlikte çocuklarla ve öğrencilerle buluşacak.

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