Çocuk Evlerindeki çocuklar Çanakkale Şehitleri’ni andı

Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü, Çanakkale Zaferi’nin 103. yılında ’18 Mart Çanakkale ve Şehitleri Anma Programı’ düzenledi.

Gültepe Kültür Merkezi’nde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Cüneyt Özdemir; "Çanakkale bir destanın ta kendisidir. Çanakkale, bir milletin sadece silahıyla değil imanıyla neler yapabileceğinin göstergesidir. Maneviyatıyla hareket eden bu milletin ordusu tarihin her döneminde olduğu gibi yedi düvele aman vermedi. Canını verdi ama vatanını vermedi. Öyle ki ecdadımız bu şanlı zaferle bize bir ders de verdi. Bunun adı iman uğrunda, vatan uğrunda, bayrak uğrunda hiçbir namerdin postalı bu vatan topraklarında basmamalı" dedi.

"Devletin emanet ettiği çocuklara vatan, bayrak sevgisinin ne olduğunu aşılamak zorundayız"

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer ise yaptığı konuşmada, Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığı’nın belli bir zamanı ve makanı olmadığını söyleyerek, yaralı ve hasarlı gönülleri tamir etme görevi üstlendiklerini kaydetti. Özer; "Biz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak yaralı ve hasarlı gönülleri tamir eden, onlara merhem olan bir bakanlığız. Gerçekten hedef kitlemizdeki insanları, yüce yaratıcının bize bir emaneti olarak görüyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, belli bir zamanı ve mekanı olmayan bakanlıktır. Önemli bir gün olan bugün, çocuklarımızın yapmış olduğu programı izleyeceğiz. Biz çocuklarımıza sadece barınmalarını hazırlamıyoruz, yeme içme ihtiyaçlarını karşılamıyoruz. Bizim en önemli görevlerimizden bir tanesi çocuklarımıza vatan, bayrak sevgisinin ne olduğunu aşılamak zorundayız. Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Evleri’nde kalan çocuklarımız inanın Afrin harekatını çok yakın takip ediyorlar. ‘Orada ne oluyor, biz orada ne için varız’ dışarıdan takip ediyorlar ve bu çok hoşuma gidiyor. Bu değerler bizim için son derece önemli. Devletimizin emanet etmiş olduğu çocuklarımıza manen, ahlaken, vatan, memleket ve bayrak sevgisini aşılamak bizim birinci görevimiz" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Çocuk Evleri’nde kalan çocuklar, hazırladıkları gösterileri katılımcılara sundu. Programda İstiklal Marşı’nı okuyan öğrenciler, tiyatro gösterisi ile izleyicilerden büyük alkış aldı. Programı il protokolünün eşleri de takip etti.