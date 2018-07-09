"Çocuk gelin fotoğrafı çekmem" diyen fotoğrafçı yaşadıklarını anlattı

"Geline 'kaç yaşındasınız' diye sordum. Önce '15' dedi, duraksadı '16' dedi.' Ben de damada dönerek, 'prensip gereği çocuk gelin fotoğrafı çekmiyorum, bir başka fotoğrafçıyla anlaşın' dedim. Damat da bana 'sen parana bak, girme bu konulara, seni ne ilgilendirir, sen çekimini yap paranı al' dedi. Israrcı olduğumu görünce, küfür, hakaret işin içine girdi, yakama yapışınca kavga başladı. Orada kahvaltı yapan insanlar araya girdi, ayrıldık. Olayın büyümemesi için bizi arabaya bindirip gönderdiler. Sonrasında 'burnu kırıldı' diye haberler çıkmış ancak kırıldı mı kırılmadı mı bilmiyorum, sadece kanadığını biliyorum."

Malatya'da "çocuk gelin" olduğunu düşündüğü kızın fotoğrafını çekmeyen ve bu nedenle damatla yaşadığı tartışma ile sosyal medyada gündeme gelen düğün fotoğrafçısı Onur Albayrak, yaşadıklarını anlattı.

- "Herhalde güzel bir şeye imza attık"

Görüntüleri, olaya şahit olanların paylaşmış olabileceğini aktaran Albayrak, "Olayın bu kadar tepki alacağını, yayılacağını hiç tahmin edemezdim. Farkında olmadan herhalde güzel bir şeye imza attık diye düşünüyorum. Ben kendimi bildim bileli kadın, çocuk istismarı, kadın hakları konusunda hep ön planda olan birisiyim. Böyle bir adama denk geldi, onun şanssızlığı. Belki bir başkasına denk gelse işini yapıp, parasını alacaktı." ifadelerini kullandı.

Albayrak, 2002'den bu yana düğün fotoğrafçılığı yaptığını ve ilk kez böyle bir şey yaşadığını dile getirerek bunun son olmasını diledi.

Haberlerin ardından "çocuk gelin"le ilgili kampanyaların başlatıldığını vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

"Bu yaştaki insanları gördüğünde gelinlikçi gelinlik satmazsa, kuaför saçını yapmazsa, fotoğrafçı fotoğrafını çekmezse, düğün salonu salonu vermezse zaten çocuk gelinler azalır diye düşünüyorum. Hiç aklımızda olmayan bir şeye vesile olmuşuz, farkında olmadan çok güzel bir şey yapmışız. Bütün Türkiye'nin ilgisini çocuk gelinlere yönlendirdik. Yaşanmasa daha güzeldi ama umarım bundan sonra yaşanacakların önüne geçer, bir nebze insanlarda bir korku oluşur."

Albayrak, hakkında şu ana kadar kimsenin şikayetçi olmadığını belirterek, Türkiye genelinden tanımadığı avukatların kendisini arayıp, mesaj atarak kendisine yasal konularda sıkıntı yaşaması halinde destek olacaklarını söylediğini ifade etti.

Öte yandan, Albayrak hakkında polise herhangi bir şikayette bulunulmadığı öğrenildi.

