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"Çocuk gelin fotoğrafı çekmem" diyen fotoğrafçı yaşadıklarını anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 16:26 | Son Güncelleme

Malatya'da "çocuk gelin" olduğunu düşündüğü kızın fotoğrafını çekmeyen ve bu nedenle damatla yaşadığı tartışma sosyal medyada gündeme gelen düğün fotoğrafçısı Onur Albayrak, yaşananları anlattı - Fotoğrafçı Albayrak: "Damada dönerek, 'prensip gereği çocuk gelin fotoğrafı çekmiyorum, bir başka fotoğrafçıyla anlaşın' dedim. Damat da bana 'sen parana bak, girme bu konulara, seni ne ilgilendirir, sen çekimini yap paranı al' dedi. Israrcı olduğumu görünce, küfür, hakaret işin içine girdi, yakama yapışınca kavga başladı" - "Bu yaştaki insanları gördüğünde gelinlikçi gelinlik satmazsa, kuaför saçını yapmazsa, fotoğrafçı fotoğrafını çekmezse, düğün salonu salonu vermezse zaten çocuk gelinler azalır diye düşünüyorum"

Malatya'da "çocuk gelin" olduğunu düşündüğü kızın fotoğrafını çekmeyen ve bu nedenle damatla yaşadığı tartışma ile sosyal medyada gündeme gelen düğün fotoğrafçısı Onur Albayrak, yaşadıklarını anlattı.

Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta yaşadığı tartışmayla ilgili haberler yapıldığını sosyal medyadan öğrendiğini söyledi.

İsmini bilmediği damat adayının fotoğraf çekiminden 15 gün önce randevu aldığını, kendisinin de randevu saatinde Orduzu Pınarbaşı Tabiat Parkı'ndaki çekim alanına gittiğini anlatan Albayrak, gelini ilk kez orada gördüğünü belirtti.

Albayrak, gelinin yaşının küçük olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Geline 'kaç yaşındasınız' diye sordum. Önce '15' dedi, duraksadı '16' dedi.' Ben de damada dönerek, 'prensip gereği çocuk gelin fotoğrafı çekmiyorum, bir başka fotoğrafçıyla anlaşın' dedim. Damat da bana 'sen parana bak, girme bu konulara, seni ne ilgilendirir, sen çekimini yap paranı al' dedi. Israrcı olduğumu görünce, küfür, hakaret işin içine girdi, yakama yapışınca kavga başladı. Orada kahvaltı yapan insanlar araya girdi, ayrıldık. Olayın büyümemesi için bizi arabaya bindirip gönderdiler. Sonrasında 'burnu kırıldı' diye haberler çıkmış ancak kırıldı mı kırılmadı mı bilmiyorum, sadece kanadığını biliyorum."

- "Herhalde güzel bir şeye imza attık"

Görüntüleri, olaya şahit olanların paylaşmış olabileceğini aktaran Albayrak, "Olayın bu kadar tepki alacağını, yayılacağını hiç tahmin edemezdim. Farkında olmadan herhalde güzel bir şeye imza attık diye düşünüyorum. Ben kendimi bildim bileli kadın, çocuk istismarı, kadın hakları konusunda hep ön planda olan birisiyim. Böyle bir adama denk geldi, onun şanssızlığı. Belki bir başkasına denk gelse işini yapıp, parasını alacaktı." ifadelerini kullandı.

Albayrak, 2002'den bu yana düğün fotoğrafçılığı yaptığını ve ilk kez böyle bir şey yaşadığını dile getirerek bunun son olmasını diledi.

Haberlerin ardından "çocuk gelin"le ilgili kampanyaların başlatıldığını vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

"Bu yaştaki insanları gördüğünde gelinlikçi gelinlik satmazsa, kuaför saçını yapmazsa, fotoğrafçı fotoğrafını çekmezse, düğün salonu salonu vermezse zaten çocuk gelinler azalır diye düşünüyorum. Hiç aklımızda olmayan bir şeye vesile olmuşuz, farkında olmadan çok güzel bir şey yapmışız. Bütün Türkiye'nin ilgisini çocuk gelinlere yönlendirdik. Yaşanmasa daha güzeldi ama umarım bundan sonra yaşanacakların önüne geçer, bir nebze insanlarda bir korku oluşur."

Albayrak, hakkında şu ana kadar kimsenin şikayetçi olmadığını belirterek, Türkiye genelinden tanımadığı avukatların kendisini arayıp, mesaj atarak kendisine yasal konularda sıkıntı yaşaması halinde destek olacaklarını söylediğini ifade etti.

Öte yandan, Albayrak hakkında polise herhangi bir şikayette bulunulmadığı öğrenildi.

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