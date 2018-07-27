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ÇOCUK GİYİM MAĞAZASINDA SİLAH SATAN ŞEBEKEYE JANDARMA BASKINI: 10 GÖZALTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 09:30 | Son Güncelleme

  *Operasyon anı jandarma kamerasında Haber: Enver ALAS-İSTANBUL DHA İstanbul'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 10 kişi yakalanarak tutuklandı.

*Operasyon anı jandarma kamerasında

Haber: Enver ALAS-İSTANBUL DHA
İstanbul'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 10 kişi yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin, silahları çocuk giyim eşyası satan mağazalarda sattıkları belirlenirken operasyon anı jandarma kamerası tarafından görüntülendi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah imal edilip piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında şüphelilerin kimlik bilgileri ve imalatta kullandıkları adresler tespit edildi. Kağıthane, Başakşehir, Bağcılar, Bayrampaşa, Fatih, Küçükçekmece, Güngören, Bahçelievler ve Esenler ilçelerinde 3 iş yeri 9 eve eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskında 10 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda yüzlerce tabanca namlusu, 19 tabanca ve bu tabancalara ait şarjör, 1 pompalı tüfek, yüzlerce fişek, 4 kilogram toz esrar ile silah imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ve makine ele geçirildi.

ÖZEL YAZILIM KULLANMIŞLAR
Şüphelilerin bilgisayar destekli özel bir yazılım ve parça üreten CNC makineleri kullanarak tabanca namlularını ürettiği belirtildi. Şüphelilerin bu sayede dünyaca ünlü tabanca markalarının sahtesini yaptıkları da tespit edildi.

ÇOCUK GİYİM MAĞAZALARI İLE KAMUFLAJ
Şüphelilerin 0-12 yaş arası çocuk giyim eşyaları satan mağazalarda silahları sattığı tespit edildi. Yakalanan bir silah ustasının eşi ile birlikte imal ettiği silahları piyasaya sürmeden önce imalathane içerisinde mekanik teste tabi tuttukları, etrafa ses gitmemesi için halıyı rulo yapıp içerisine atış yaptıkları ifade edildi. Yakalanan 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:
JANDARMA KAMERASI
-Operasyon anı
-İş yerine girmeleri
-Gözaltına alınan şüpheliler
-Çocuk giyim mağazası
-Silah ve malzemelerin bulunması
-Ele geçirilen malzemeler
-Detaylar

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