"Çocuk Hakları" sergisi sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar İstanbul İl Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri Şubesi İl Çocuk Hakları Komitesi ve Nakipoğlu Eğitim Kültür Sanat Vakfı (NEKSAV) işbirliğince hazırlanan "Çocuk Hakları" konulu sergi, sanatseverlerle buluştu.
İspirtohane Kültür Merkezi Sanat Galerisi ve Gösterim Salonunda açılışı gerçekleştirilen sergide, çocuk hakları ile ilgili hazırlanan gösteriler, oyun, sağlık, eğitim ve katılım hakkına yönelik yapılan etkinliklere ait kısa film ve atölye çalışmalarına ait fotoğraflar yer aldı.
Özel eğitimden yararlanan çocuklara yönelik olarak oluşturulan özel eğitim atölyesinde, çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlanmasının yanı sıra, el becerilerinin geliştirilmesini ortaya koyacak çalışmalar yapıldı.
Gerçekleşen atölye çalışmaları dizisi, çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturması, çocuk hizmetlerinin tanıtılmasında katkı sağlaması ve kurumlar arası çalışmalara örnek teşkil etmesi amacıyla sanatseverlere sunuldu.
- "Uzun bir sürecin, ilk adımlarını attık"
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çocuk Hakları İl Yetişkin Temsilcisi Şinasi Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, NEKSAV Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde 7 aylık bir proje tasarladıklarını söyleyerek, projenin konseptinin, farklı atölyelerde yapılan farklı çalışmalardan oluştuğunu aktardı.
Projenin çocuk hakları ile özel eğitim çocuklarının buluşturulmasından dolayı kaynaştırma ortamının hazırlandığını ifade eden Güneş, "Özel eğitimdeki çocuklar, toplumda çocuk olarak görülemiyordu çünkü arada bir duvar vardı. Biz bu çalışmayla, farklı uygulamaların yapılabilmesi için yol açtık." diye konuştu.
Güneş, sözlerini şöyle tamamladı:
"Yaklaşık 7 aylık bir çalışmada, her hafta farklı bir atölye gerçekleştirdiğimiz projemiz, Türkiye için bir model özelliği taşıyor. İlk defa özel eğitimli çocuklarımız, çocuk hakları konseptiyle buluştu ve yüzde 100 başarılı sonuçlar aldık. Bütün çalışmalarımızı bir başlangıç olarak görüyorum. Düşününce belki çok uzun bir süreç ama biz bunun ilk adımlarını attık. Belki bizden sonra bir kitap, başka bir paravan oluşacak ve tüm Türkiye'ye yayılacak. Biz de yaptığımız çalışmaların kataloğunu ve atölyelerde yapılan çalışmaların her birine ayrı olmak üzere yaklaşık 30 film çektik ve bunları belgelemeye çalıştık."
- "Çocuklar haklarını bilip, savunmaları gerekiyor"
NEKSAV Eğitmeni Arzu Durak Satıcı ise eğitim-öğretim yılının başından itibaren Çocuk Haklarına Yolculuk projesi kapsamında çalışmalara başladıklarını belirterek, Ekim 2017'den itibaren de sanat, spor ve kaynaştırma çalışmalarıyla serginin oluşturulduğunu anlattı.
Serginin özel bir çaba sonrasında ortaya çıkarıldığına dikkati çeken Satıcı, şunları kaydetti:
"Çocuklar için yapılan her şeyin güzel olduğunu düşünüyorum. Bu sergi benim için çok özel bir anlam ifade ediyor. Farkındalık yaratmak için gerekli olan bir sergi hazırladık. Çocuk hakları, günümüzde o kadar çok suistimal ediliyor ki çocukların bu haklarını bilip, haklarını savunmaları gerektiğini düşünüyorum. Onun için sergimiz de insanların bu konuda duyarlı olmaları için oluşturduğumuz bir çalışmadır. Amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum ve 5 gün açık kalacak olan sergimize sanatseverlerin ilgi göstermesini bekliyoruz."
Sergi, 25-30 Nisan tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.
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