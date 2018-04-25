"Çocuk Hakları" sergisi sanatseverlerle buluştu

İspirtohane Kültür Merkezi Sanat Galerisi ve Gösterim Salonunda açılışı gerçekleştirilen sergide, çocuk hakları ile ilgili hazırlanan gösteriler, oyun, sağlık, eğitim ve katılım hakkına yönelik yapılan etkinliklere ait kısa film ve atölye çalışmalarına ait fotoğraflar yer aldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çocuk Hakları İl Yetişkin Temsilcisi Şinasi Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, NEKSAV Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde 7 aylık bir proje tasarladıklarını söyleyerek, projenin konseptinin, farklı atölyelerde yapılan farklı çalışmalardan oluştuğunu aktardı.

Projenin çocuk hakları ile özel eğitim çocuklarının buluşturulmasından dolayı kaynaştırma ortamının hazırlandığını ifade eden Güneş, "Özel eğitimdeki çocuklar, toplumda çocuk olarak görülemiyordu çünkü arada bir duvar vardı. Biz bu çalışmayla, farklı uygulamaların yapılabilmesi için yol açtık." diye konuştu.

Güneş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaklaşık 7 aylık bir çalışmada, her hafta farklı bir atölye gerçekleştirdiğimiz projemiz, Türkiye için bir model özelliği taşıyor. İlk defa özel eğitimli çocuklarımız, çocuk hakları konseptiyle buluştu ve yüzde 100 başarılı sonuçlar aldık. Bütün çalışmalarımızı bir başlangıç olarak görüyorum. Düşününce belki çok uzun bir süreç ama biz bunun ilk adımlarını attık. Belki bizden sonra bir kitap, başka bir paravan oluşacak ve tüm Türkiye'ye yayılacak. Biz de yaptığımız çalışmaların kataloğunu ve atölyelerde yapılan çalışmaların her birine ayrı olmak üzere yaklaşık 30 film çektik ve bunları belgelemeye çalıştık."