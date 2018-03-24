İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nusret Soylu, "Bir kişi istismara uğradığında, fiziksel, davranışsal, duygusal, ruhsal sonuçları olduğunu biliyoruz. Bir de bunun aslında epigenetik mekanizmalarla biyolojik olarak da sonraki nesle aktarıldığını da biliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde, TOGEMDER öncülüğünde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan "Biz Geleceğiz" projesi kapsamında Şişli'de bir otelde, "Çocuk İhmal ve İstismarı Sempozyumu" gerçekleştirildi.

"Çocuk İhmal ve İstismarında Pedagojik Yaklaşım" oturumunda "İhmal ve istismarın çocukta oluşturduğu kısa-uzun etkiler" konusunda sunum yapan Soylu, ihmal ve istismarın hem biyolojik hem fiziksel hem ruhsal hem sosyal hem de kişilik ve kimlik gelişimi gibi birçok alanda çocuğu etkilediğini söyledi.

Çocukların ihmal edilmesi ve istismara uğramasının, zeka düzeyi ve beyin yapılarını etkilediğine dikkati çeken Soylu, şöyle konuştu: