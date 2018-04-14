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Çocuk İşçiliği ile Mücadele Sempozyumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 16:26 | Son Güncelleme

Farklı kurum ve kuruluşlarda görevli akademisyen ve uzmanların katılımıyla 2 gün süren sempozyum sona erdi - UNICEF Danışmanı Dr. Çağlar: - "Türkiye'de çocuk işçiliğiyle mücadelede çok güzel modeller geliştirildi ve bütün bunlar dünyaya tanıtıldı. Türkiye çocuk işçiliğinde çok başarılı bir ülke çünkü kurumları bu işe çok sahip çıktı"

KOCAELİ (AA) - İzmit Belediyesi ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü iş birliğinde UNICEF'in desteğiyle düzenlenen "Çocuk İşçiliği ile Mücadele Sempozyumu" sona erdi.

İzmit'teki bir otelde düzenlenen sempozyum, "Çocuk İşçiliği ile Mücadele Eylem Planlarını Hazırlama" konusunun ele alındığı oturumla tamamlandı.

UNICEF Danışmanı Dr. Ayşe Şule Çağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gün süren sempozyumda akademisyen ve uzmanlarca seminerler verildiğini belirterek, oturumlara il dışındaki belediyelerden de katılımların olduğunu kaydetti.

Sempozyumda, çocuk işçiliğinin ne olduğu gibi birtakım tanımlamaların yapıldığını dile getiren Çağlar, şunları anlattı:

"Türkiye genelinde çalışan çocuklar için eğitsel, sosyal neler yapılabilir, çalışan çocuklar ve aileleri nasıl sosyal korumaya alınabilir, yoksulluğu giderici programlar neler olabilir? Bunların üzerinde çalıştık. Sempozyumun ilk amacı çalışan çocuklar konusunda duyarlılığı arttırmak ve katılımcılara çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak."

Çağlar, çocuk işçiliğinin çok faktörlü bir sorun olduğunu, bunun çözümünde farklı noktadaki insanların bir araya gelmesi gerektiğine işaret ederek, hiçbir kurumun tek başına bu sorunu çözemeyeceğine dikkati çekti.

- "Türkiye çocuk işçiliğinde çok başarılı bir ülke"

Bütün toplantıların "çok sektörlü" bir çalışma içerisinde yapıldığını kaydeden Çağlar, dönem dönem kentte eğitimlere katılanlarla bir araya geleceklerini söyledi.

Çağlar, Türkiye'nin çocuk işçiliğiyle mücadelede 2006 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından dünyada örnek ülke ilan edildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye'de çocuk işçiliğiyle mücadelede çok güzel modeller geliştirildi ve bütün bunlar dünyaya tanıtıldı. İşveren örgütleri ve işçi sendikaları çocuk işçiliğiyle inanılmaz mücadeleler verdi. Çocuk işçiliği Türkiye'de 1994 yılında 15,9 iken, 2012'de 5,9'a düştü. Türkiye çocuk işçiliğinde çok başarılı bir ülke çünkü kurumları bu işe çok sahip çıktı ancak ülkeye yaşanan göçler nedeniyle şu anda biraz daha fazlalaştı ama Türkiye elinde geliştirmiş olduğu modelleri, dünyaya örnek olarak gösterilen modelleri biraz daha genişletirse bu sorun Türkiye'nin baş edemeyeceği bir sorun değil."

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Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk İşçiliği ile Mücadele Sempozyumu İzmit belediyesi UNICEF

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