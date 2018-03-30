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Çocuk istismarı düzenlemesi için tarih belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 17:32 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çocuklara yönelik cinsel istismarla ilgili düzenlemeler hakkında, "Taslağı nihayete erdirdik. Muhtemelen önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk olacaktır" dedi.

Çocuk istismarı düzenlemesi için tarih belli oldu

Ayrıntılar geliyor...

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Çocuk istismarı TBMM adalet bakanı abdülhamit gül

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