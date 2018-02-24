Çocuk istismarı düzenlemesiyle ilgili flaş açıklama!

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Erzurum'a gelen Başbakan Yardımcısı Akdağ, Erzurum Valiliğini ziyaret etti. Vali Seyfettin Azizoğlu ile bir süre makamında görüşen Akdağ, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akdağ, çocuk istismarının önlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla 6 bakanın içinde olduğu ve başkanlığını kendisinin yaptığı bir komisyon teşkil ettiklerini anımsattı. Komisyonun, çocuk istismarıyla ilgili yapılan çalışmaları gözden geçirip, kuvvetlendirmek ve yeni atacakları adımları da hızla gerçekleştirmek için oluşturulduğunu ifade eden Akdağ, şöyle konuştu: "Komisyonumuzu topladık, 6 saatlik bir çalışma yaptık. Önce üç saate yakın bakanlar olarak biz çalıştık daha sonra da bürokrat arkadaşlarımız olarak çalışmaya devam ettik. Bürokrasimize şöyle bir görev verdik. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın müsteşarının da başkanlığında ve koordinasyonunda doğrudan bakan arkadaşlarımızla bir özel temsilci gibi temas eden, araya başka hiyerarşiyi sokmayan mekanizma oluşturduk. Şimdi onlar çok yoğun çalışıyor. Çalışmalarının ilk ara raporunu bana dün takdim ettiler. Pazartesi akşamı tekrar bakanlarımızla bir araya geleceğiz. Birkaç alanda bize hazırlıklarını takdim edecekler. Bunlardan birincisi kanuni düzenlemeler. Cezalarda ağırlaştırmalar yapacağız. Hem toplum vicdanı hem bizim kendi düşüncelerimiz açısından bu gerekli."

Çocuk istismarına üç ayaklı formül! "HADIM, YAPILACAK OLANLARIN KÜÇÜK BİR PARÇASI"



Akdağ, sadece cezaları ağırlaştırarak bu meseleleri çözemeyeceklerini, dünyadaki örneklerin bunu gösterdiğini dile getirdi. Çocuk istismarına sebep olmuş zalimlere cezalarını en ağır biçimde verecek düzenlemeleri yaparken bir taraftan da diğer çalışmalarına devam edeceklerini aktaran Akdağ, şu bilgileri paylaştı: "Açıkça ifade etmek istiyorum. Kamuoyunda konuşulan bu hadım basının da ilgisini çekiyor ama meselenin aslı bu değil. Bu konuşulan mesele, bir tedbir olmak üzere yapılacak olanların olsa olsa küçük bir parçası olabilir. Yani tartışmayı sadece bunun üzerinden götürmek doğru değil. Çeşitli bakanlıklarımız başta Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olmak üzere çalışmaları yapıyorlar. En kısa zamanda, 10 gün içerisinde gerekli kanuni değişiklikleri içeren paketi Meclis'e sunacağız, tabii öncelikle sayın Başbakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza takdim edip onların onayını almak suretiyle." Çocuk istismarı olayları ile ilgili flaş gelişme! Kimyasal hadım mı geliyor? Adana'da 4,5 yaşında çocuğa cinsel istismar olayında yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu "MUHALEFET PARTİLERİYLE DE GÖRÜŞECEĞİM"



Recep Akdağ, çocuk istismarı konusunda bütün toplumun iş birliği yapmasının ve ortak hareket etmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: