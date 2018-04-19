Çocuk istismarı korunaklı alanlarda yaşanıyor

Gaziantep Üniversitesinde düzenlen "Çocuk İstismarı ve Önleyici Tedbirler" konulu çalıştayda konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, çocuk istismarının en çok korunaklı zannedilen alanlarda yaşandığını belirterek, "Kuş uçmaz kervan göçmez harabelerde değil, insanların bilinçli tanıdığı, korunduğu ve çocukların başlangıçta güvendiği alanlarda oluyor" dedi. Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi ile Kadın Demokrasi Derneği (KADEM) işbirliğinde GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlenen “Çocuk İstismarı ve Önleyici Tedbirler” panel ve çalıştayının açılış töreni gerçekleşti. Törenin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, hassas bir konuda farkındalık oluşturan çözüm odaklı bir toplantının öncülüğünü yaptıklarını belirterek, "Bir taraftan büyüteç tutarak saf zihinleri yanlışa sevk etmek istemiyoruz. Diğer taraftan da olayı görmemezlikten gelerek olayın üzerini de örtmek istemiyoruz” dedi. Prof. Dr. Gür, toplumsal olarak en önemli sorumluluğumuzun iyi bir toplum inşa etmek olduğunu belirterek, toplumun ana merkezinin aile olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Gür konuşmasında şunları söyledi: “Yapılan araştırmalarda genetik kodlamalardan kaynaklı bazı hastalıkları kenarda tutarsak çocukluk yaşta yaşanmış olanlar gelecekte kişinin psikolojini, toplumsal uyumunu ve aynı zamanda da psikopati derecesini belirleyebiliyor. Hekim olarak uğraşı alanlarımdan en önemlisi ağrı. Fibromiyalji olarak bilinen kas romatizması dediğimiz bir hastalık var ve toplumda özellikle stres kökenli çok yaygın bulunuyor. Hemen hemen birçok kadın bireyimiz bu hastalıktan mustarip. İlginç olan şu ki özellikle çocuk yaşta geçirilmiş olan psikolojik ve fiziksel travmalar maalesef bu hastalığın tetikleyici rolünü üstleniyor. Çocukluk dönemi yıllar geçmiş ama beyin, hafıza hala onu unutmuyor ve en küçük bir korku fenomeni sürekli o ağrılı uyaranı tetikliyor."

Avrupa’ya göre yüksek oranda

Toplumumuzda, toplumsal veriler açısından özellikle çocuk istismarının Avrupa’ya göre yüksek oranda görüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Gür, “Avrupa’da, Amerika’da verilen değerlerde çocuk ihmali, çocuk istismarı tamamen ayrıştırılıyor. Bizim toplumumuzda ise bütün veriler aynı kategoriye dahil edilerek ayrımsama yapılmadan büyük oranlar çıkıyor. Dünya verilerinde yüzde 1 ile 10 arasında görülen bir veri analizinde Türkiye’de yüzde 10 ile 50 arasında görülüyor diyorsak burada bir sorun var. O yüzden bizlerin başta olmak üzere yaptığımız araştırmalarda neyi kıstas aldığımızı çok iyi korumamız lazım. Yoksa ortaya koyduğumuz veriler maalesef uluslararası alanda kendi evimizde yanlış algı oluşturmamıza sebep olur” şeklinde konuştu.

"İstismar korunaklı zannettiğimiz alanlarda yapılıyor"

Rektör Prof. Dr. Gür, İngiltere’de çocuk istismarı konusunda abartılı ve katı tedbirlerin olduğunu vurgulayarak, "Gözünüzün önünde bir çocuk düşecek ona dokunamıyorsunuz. Dokunursanız suç işliyorsunuz. Aile eğer şikayetçi olsa veya çocuk hafif bir ses yükseltse anında tedbir alınıyor. Bu da yanlış, aşırı derecede çocuğu toplumdan izole etmek de yanlış. Diğer taraftan da istismar yabancılar tarafından yapılıyor düşünce ve anlayışı da da yanlış. Çocuğun en yakınları tarafından da istismar yapılıyor. Korunaklı zannettiğimiz, çocukları emanet ettiğimiz alanlarda yapılıyor. Kuş uçmaz kervan göçmez harabelerde değil, insanların bilinçli tanıdığı, korunduğu ve çocukların başlangıçta güvendiği alanlarda oluyor. Buna da çok dikkat edeceğiz. Beni sevindiren bir şey var o da Türkiye’de özellikle her şeyde çatışan her şeyi farklı yorumlama becerisini gösteren bir siyasal parti algılayışımız var ama güzel olan şu ki çocuk istismarı, ailenin korunması konusunda bütün siyasal partilerimiz bütün farklılıklarını bir kenara atarak bu konuda mutlak mutabakata varmışlardır. Keşke bu mutlak mutabakat bir çok şeyde aynı cereyan etse. Mecliste çıkarılan kanunlar Avrupa ve Amerika’ya göre çok daha yüksek düzeyde cezalar getiriyor ama bilesiniz ki cezalar hiçbir zaman caydırıcı olmuyor. Bunun temelinde ailenin yapısı çok önemli. Ailedeki manevi değerlerimizi, milli yapımızı yok ettiğimizde ileriye dönük artık o aileyi koruyacak, çocuğu savunacak ne bir kanun ne de bir ceza asla yeterli olmuyor. O yüzden bugün bu toplantıyı çok önemsiyorum” ifadelerini kullandı.