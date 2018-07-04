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Çocuk istismarı ve çocuk ölümlerine tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 19:47 | Son Güncelleme

Amasya, Çankırı, Tokat ve Çorum'da sivil toplum kuruluşlarınca çocuk istismarı ve ölümlerine tepki gösterildi

SAMSUN (AA) - Amasya, Çankırı, Tokat ve Çorum'daki bazı sivil toplum kuruluşları, çocuk istismarı ve ölümlerini protesto etti.

Amasya Yavuz Selim Meydanı'nda bir araya gelen Eğitim-Bir-Sen üyeleri adına açıklama yapan sendikanın Amasya Şube Başkanı Kerem Camcı, son günlerde çocuklara yönelik istismar ve katledilme olaylarının ülkeyi büyük kaygıların eşiğine getirdiğini söyledi.

Olayların faillerine "cani, hasta ruhlu" diyerek işin içerisinden çıkma kolaycılığına düşülmemesi gerektiğini belirten Camcı, şöyle devam etti:

"Bu faillerin hangi koşullarda nasıl bir eğitim ve yetiştirilme tarzının ürünü olduklarına dair ayrıntılı çalışmalar ortaya koymak durumundayız. İnsani hasletleri yozlaştıran etmenlerin, insani değerleri ayakta tutma dirayetinden daha hızlı yayıldığı her koşulda maalesef bu gibi menfur olayların yaşanılması kaçınılmaz olacaktır. Eğitim-Bir-Sen olarak yarınımıza umut olan çocuklarımızın korunması için her türlü çabanın bir parçası olduğumuzu bir kez daha deklare ediyoruz. Bu olayların bir daha yaşanmaması için önleyici tedbirlerin kamu kurumları ve STK iş birliğiyle etkin şekilde geliştirileceğine inanıyoruz."

Yaşamını yitiren çocukların ailelerine başsağlığı ve sabır dileyen Camcı, yargı ve yasal düzenleme süreçlerinin de takipçisi olacaklarını kaydetti.

- Çankırı

Türkiye Kamu-Sen Çankırı İl Başkanı İsmail Ayhan da çocuklara yönelik istismar ve saldırılara yaptığı yazılı açıklama ile tepki gösterdi.

Ayhan, bu konuda devletin alacağı her kararın arkasında duracaklarına işaret etti.

Başta devlet olmak üzere herkesin üzerine düşeni yapmak zorunda olduğunu vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin geleceği olan evlatlarımız kaçırılıyor, istismar ediliyor ve haince, kalleşçe öldürülüyorsa başta devletimiz olmak üzere herkes üzerine düşeni yapmak zorundadır. Körpecik yavrularımızı gözü dönmüş, aşağılık insan müsveddelerinden korumak başta devletimizin olmak üzere tüm vatandaşlarımızın en asli görevidir. Devletimizin ve hükümetimizin alacağı her kararın arkasında olduğumuzu ifade ederken alınacak tedbirlerin bu caniler gibi olmaya yeltenen ahlak yoksunlarını caydırıcı tedbirler olması gerektiğinin altını çizmek gerekir."

- Tokat

Eğitim-Bir-Sen Tokat Şube Başkanı Şaban Ceylan da sendika binasında düzenlediği basın toplantısında, ülkede son günlerde çocuklarla ilgili kayıp, istismar ve katledilme haberlerinin geldiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Önce Ankara Polatlı'da kaybolan Eylül ve akabinde Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'den vahşet kokan acı haberler aldık. Bu olaylar bizi bir gerçeği bir daha düşünmeye davet ediyor ve geleceğimiz için acil tedbirler almamız, suçlulara hak ettiği cezayı behemehal vermemiz, önleyici ve koruyucu nitelikte uzun vadeli politikalar belirlememiz gerekiyor."

Ceylan, geçen yıl 387 çocuğun cinsel istismara uğradığını, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2008-2016 yılları arasında 104 bin 531 çocuk için kayıp başvurusu yapıldığını dile getirerek, "Kayıp bildirimi yapılan çocukların maalesef yüzde biri bulunamıyor. Dolayısıyla kayıp olup da bulunamayan, istismara uğrayan veya katledilen çocuk vakaları bu ülkenin mutlaka çözmesi gereken temel meselelerinden birisidir." dedi.

- Çorum

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatçi ile Çorum Fotoğraf Kulübü Derneği (ÇFK) Başkanı Atakan Akman da çocuklara yönelik istismar ve saldırılara tepki gösterdi.

Saatçi, yazılı açıklamasında, kayıp çocuk vakaları ile çocuk istismarının çoğaldığını, çocuk cinayetlerinin sıradanlaştığını savunarak, bu tür olaylara karşı tedbir alınmasını istedi.

ÇFK Başkanı Atakan Akman da yaptığı yazılı açıklamada, çocuk istismarı konusuna en önemli görevin ailelere düştüğünü, ailelerin evlatlarına sevgiyle ve bilinçle yaklaşması gerektiğini belirterek, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Çocuklarımız bizim her şeyimiz. O minik yavrularımız daha hayatlarının baharında kirli ellerin kurbanı oluyorlar. Bu canilerin, insanlıktan nasibini almamışların kısasla cezalandırılmasını, bununu için de gerekli olan yasal düzenlemelerin bir an önce yapılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

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