Sakarya'da Türk Kadınlar Birliği (TKB) üyeleri, "çocuk istismarı ve kadına şiddet" konusunda farkındalık oluşturmak için Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği ile Düzce Bisiklet Derneği'nin katkılarıyla pedal çevirdi.

Ellerinde "Kadına yönelik şiddet sürüyor, isyanımız büyüyor, susmuyoruz, örgütleniyoruz", "Boşanmak istedim diye öldüremezsin", "Kadınlarınızı ve kızlarınızı öldürecek kadar seviyorsanız, sevmeyin daha iyi" ve "Haklı şiddet yoktur" yazılı pankartlarla Çark Caddesi'nde buluşan grup, kadına şiddet ve çocuk istismarına karşı slogan atarak yürüdü.

Caddenin sonunda bisikletlerine binen grup, polis ekipleri eşliğinde Kent Park'a kadar pedal çevirdi.

TKB Sakarya Şube Başkanı Tevhide Yağan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son zamanlarda kadına şiddet ve çocuk istismarının artması nedeniyle erkeklerle etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Farkındalık oluşturmak için bir araya geldiklerini belirten Yağan, kendilerine destek olan Bisikletliler Derneği üyelerine teşekkür etti.

- "Sağlıklı kadın yetiştirirsek, sağlıklı toplumu da yetiştiririz"