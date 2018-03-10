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Çocuk istismarı ve kadına şiddete "dur" demek için pedal çevirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2018 18:45 | Son Güncelleme

Sakarya'da "çocuk istismarı ve kadına şiddet" konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kentte bisiklet turu atıldı

Sakarya'da Türk Kadınlar Birliği (TKB) üyeleri, "çocuk istismarı ve kadına şiddet" konusunda farkındalık oluşturmak için Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği ile Düzce Bisiklet Derneği'nin katkılarıyla pedal çevirdi.

Ellerinde "Kadına yönelik şiddet sürüyor, isyanımız büyüyor, susmuyoruz, örgütleniyoruz", "Boşanmak istedim diye öldüremezsin", "Kadınlarınızı ve kızlarınızı öldürecek kadar seviyorsanız, sevmeyin daha iyi" ve "Haklı şiddet yoktur" yazılı pankartlarla Çark Caddesi'nde buluşan grup, kadına şiddet ve çocuk istismarına karşı slogan atarak yürüdü.

Caddenin sonunda bisikletlerine binen grup, polis ekipleri eşliğinde Kent Park'a kadar pedal çevirdi.

TKB Sakarya Şube Başkanı Tevhide Yağan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son zamanlarda kadına şiddet ve çocuk istismarının artması nedeniyle erkeklerle etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Farkındalık oluşturmak için bir araya geldiklerini belirten Yağan, kendilerine destek olan Bisikletliler Derneği üyelerine teşekkür etti.

- "Sağlıklı kadın yetiştirirsek, sağlıklı toplumu da yetiştiririz"

Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Şefik Akar, her zaman kadınların yanında olduklarını, onlarla hareket etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Bugün TKB Sakarya Şubesi ile ortaklaşa bir etkinlik yaptıklarını ifade eden Akar, "Farkındalık yaratmak için kadınlarla birlikte 'kadına şiddete hayır', 'çocuk istismarına son' diye bisiklet etkinliği düzenledik. Çok da güzel oldu." dedi.

Düzce Bisiklet Derneği üyesi Türkan Avcan da birbirlerine destek olmak amacıyla böyle güzel etkinliklere geldiklerini belirterek, "Sağlıklı kadın yetiştirirsek, sağlıklı toplumu da yetiştiririz. Buna inanıyorum, çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

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